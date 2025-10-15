快訊

十二生肖中，就有幾位是感情花心的佼佼者，不過當他們愛上後，就會變得非常專情。 圖／ingimage
愛情的花花世界裡，有人形隻影單，無依無靠，有人則是多采多姿，春風滿面，在十二生肖中，就有幾位是感情花心的佼佼者，不過當他們愛上後，就會變得非常專情，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：龍

氣場強大的龍寶寶，個性果敢，雖然好勝不服輸，但卻擁有負責任的肩膀，在很多時候都願意一肩扛起，展現厚實的安全感，因此很容易就得到異性的青睞，這種能夠與多位異性建立良好關係的形象，常會讓人感到龍寶寶很花心，但其實龍寶寶並沒有那麼容易動心，不過只要動心後，就會全心全意守護對方，讓另一伴感到驕傲和滿滿的安全感。

第二名：馬

馬寶寶天生熱情奔放，懂得穿著打扮，又具有獨特的品味，生活上總是喜歡新鮮感，勇敢冒險和追求不一樣的刺激，因此真的有點花心，他們享受追逐異性，並讓異性逐漸認同馬寶寶的這段過程，最後有沒有在一起也不重要，就算是曖昧關係，也樂在其中，但當馬寶寶愛上後，就會集中所有一切熱情於一人，讓你成為最幸福的女人。

第一名：猴

機靈多變，聰明伶俐的猴寶寶，最懂得在人群中展現自己，也明白要如何投其所好來吸引異性，猴寶寶的情感非常豐富，可以同時喜歡上不同的異性，並發展出不一樣的曖昧關係，可以說是在愛情世界裡，最奔放不羈的生肖，但如果猴寶寶真的愛上一個人時，就會判若兩人，不只專情，還很穩固，能夠放下一切，為愛長久的只守護一個人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

關係 生肖 愛情

花心是假象！「3生肖男」愛上就超專情 第一名簡直判若兩人

在愛情的花花世界裡，有人形隻影單，無依無靠，有人則是多采多姿，春風滿面，在十二生肖中，就有幾位是感情花心的佼佼者，不過當他們愛上後，就會變得非常專情，一起來看看是哪幾個生肖。

