真愛還是只是玩玩？揭12星座男的愛情態度 一眼能看出端倪
對女人來說，感情裡容易受傷害，所以選擇要慎重。一個男人到底是想要娶你，還是玩玩而已，科技紫微網這就來告訴你，其實一眼就可以看出端倪。
牡羊男
想要娶你的牡羊男會努力為你帶來快樂，凡事都考慮你的感受。一意孤行，任性妄為的牡羊男，極大可能是玩玩而已了。
金牛男
金牛男想要娶你，絕對捨得為你花錢，因為你被安排在他們的未來裡面。為你花一分錢都要斤斤計較個不停的金牛男，不是玩玩而已是什麼？
雙子男
雙子男和你說完晚安就真的去睡覺，是想娶你無疑。而如果聊完還在那跟朋友發訊息聊天，別猜了，十有八九是在撩妹中。
巨蟹男
巨蟹男想要娶你，會把未來的藍圖對你交代得清清楚楚。玩玩而已的態度，表現在一談起未來就會支支吾吾個不停。
獅子男
對獅子男來說，想娶你會告訴你，直白地說出心意。不說或者顧左右而言他的，就是玩你而已，所以看到對方態度如此，可要認清事實別自討沒趣了。
處女男
處女男想娶你，會和你講很多過去的故事。對自己的過去緘口不言的處女男，那是為了防止落下任何把柄在你手裡。
天秤男
天秤男如果想娶你，他們的朋友都會知道你的存在。玩玩而已，你會發現你從沒有見過他們的任何好哥們。
天蠍男
天蠍男想娶你，工作之餘也愛和你培養感情，吃吃飯很正常。玩玩而已，就是對你呼之即來揮之即去的態度。
射手男
想娶你的射手男，會為了你去拒絕任何異性的靠近。玩玩而已的話，就基本上來者不拒，你將感覺到自己情敵無數。
魔羯男
對魔羯男來說，想娶你會用實際行動證明自己的愛情。如果只是想玩玩而已，就會一直和你曖昧不清，不去準確定義你們之間的關係。
水瓶男
想娶你的水瓶男，送你回家天南地北都順路。如果只是玩玩而已的水瓶男，哪怕就算順路都沒有這份體貼的心意。
雙魚男
雙魚男想娶你，浪漫會玩到讓你大呼過癮。如果並不走心，他們無疑就是你眼裡的鋼鐵直男。
科技紫微網
