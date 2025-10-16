快訊

曾替蔡依林、蕭亞軒改名…知名命理師卜陽睡夢中離世 太太悲痛證實噩耗

堂本光一被爆將結婚！交往10年女方退社、刪IG疑為婚前準備

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

真愛還是只是玩玩？揭12星座男的愛情態度 一眼能看出端倪

科技紫微網／ 科技紫微網
這些星座男是真心對你，還是玩玩而已？(圖片來源：Shutterstock)
這些星座男是真心對你，還是玩玩而已？(圖片來源：Shutterstock)

對女人來說，感情裡容易受傷害，所以選擇要慎重。一個男人到底是想要娶你，還是玩玩而已，科技紫微網這就來告訴你，其實一眼就可以看出端倪。

牡羊男
想要娶你的牡羊男會努力為你帶來快樂，凡事都考慮你的感受。一意孤行，任性妄為的牡羊男，極大可能是玩玩而已了。

金牛男
金牛男想要娶你，絕對捨得為你花錢，因為你被安排在他們的未來裡面。為你花一分錢都要斤斤計較個不停的金牛男，不是玩玩而已是什麼？

雙子男
雙子男和你說完晚安就真的去睡覺，是想娶你無疑。而如果聊完還在那跟朋友發訊息聊天，別猜了，十有八九是在撩妹中。

巨蟹男
巨蟹男想要娶你，會把未來的藍圖對你交代得清清楚楚。玩玩而已的態度，表現在一談起未來就會支支吾吾個不停。

獅子
對獅子男來說，想娶你會告訴你，直白地說出心意。不說或者顧左右而言他的，就是玩你而已，所以看到對方態度如此，可要認清事實別自討沒趣了。

處女男
處女男想娶你，會和你講很多過去的故事。對自己的過去緘口不言的處女男，那是為了防止落下任何把柄在你手裡。

天秤男
天秤男如果想娶你，他們的朋友都會知道你的存在。玩玩而已，你會發現你從沒有見過他們的任何好哥們。

天蠍男
天蠍男想娶你，工作之餘也愛和你培養感情，吃吃飯很正常。玩玩而已，就是對你呼之即來揮之即去的態度。

射手男
想娶你的射手男，會為了你去拒絕任何異性的靠近。玩玩而已的話，就基本上來者不拒，你將感覺到自己情敵無數。

魔羯男
對魔羯男來說，想娶你會用實際行動證明自己的愛情。如果只是想玩玩而已，就會一直和你曖昧不清，不去準確定義你們之間的關係。

水瓶男
想娶你的水瓶男，送你回家天南地北都順路。如果只是玩玩而已的水瓶男，哪怕就算順路都沒有這份體貼的心意。

雙魚男
雙魚男想娶你，浪漫會玩到讓你大呼過癮。如果並不走心，他們無疑就是你眼裡的鋼鐵直男。

【延伸閱讀】

他對你是友情或愛情？立刻占卜

【愛得好苦】這段感情該繼續嗎？

科技紫微網

科技紫微網 朋友 獅子

延伸閱讀

不是沒人愛！「4星座男」高冷又慢熟 桃花來了也留不住

不求永遠的愛！3星座男激情來得快、散更快 戀愛有如龍捲風

巨蟹座愛揪團、射手男最海派！LINE Bank「友感帳戶」免臨櫃主揪再享1%優利

別被騙了！這些星座男看似嘻嘻哈哈 其實內心超專情

相關新聞

真愛還是只是玩玩？揭12星座男的愛情態度 一眼能看出端倪

對女人來說，感情裡容易受傷害，所以選擇要慎重。一個男人到底是想要娶你，還是玩玩而已，科技紫微網這就來告訴你，其實一眼就可以看出端倪。 牡羊男想要娶你的牡羊男會努力為你帶來快樂，凡事都考慮你的感受。

每日星座運勢／射手工作能保持愉悅 效率就會越高

2025-10-16牡羊座短評：工作壓力較大，造成思緒混亂。【整體運】今天你對待感情顯得溫和了很多，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。投資上不會為了賺錢而盲目投資，反而把錢用於知識和感情的投資上，為日

獨立有主見！3大星座女難以被征服 自信強勢像女王

每個星座都擁有獨特性格與魅力，「搜狐網」指出，其中有三個星座的女性，憑藉堅定的信念、鮮明的個性與不容妥協的態度，被譽為最難追的「女王級星座」。她們自主、有原則，不輕易被感情左右，讓不少男性望之卻步。

人生開掛！「3生肖女」晚年最幸福 丈夫疼愛、子女孝順、健康長壽通通都有

在傳統命理觀念中，生肖除了象徵出生年份外，更與人的個性與命運有著微妙關聯。「搜狐網」指出，三個生肖的女性在年輕時默默耕耘，到了晚年卻能收穫滿滿的幸福，不僅受到另一半的體貼疼愛，也擁有子女的孝順陪伴，加上健康運勢穩定，堪稱「越老越有福氣」的代表。

花心是假象！「3生肖男」愛上就超專情 第一名簡直判若兩人

在愛情的花花世界裡，有人形隻影單，無依無靠，有人則是多采多姿，春風滿面，在十二生肖中，就有幾位是感情花心的佼佼者，不過當他們愛上後，就會變得非常專情，一起來看看是哪幾個生肖。

金星入天秤！四生肖人際關係迎黃金週期 屬蛇1句話獲大老賞識

掌管愛情、人際與美感的金星近期移入天秤座，帶動強烈的社交與溝通能量！塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，此時期為人際關係「黃金週期」，不僅魅力提升、溝通順暢，利於情感交流，也有助於修復關係、拓展合作機會。特別是四大生肖，在這波星象影響下，將迎來貴人提攜、桃花綻放與財運加持的高峰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。