金星入天秤！四生肖人際關係迎黃金週期 屬蛇1句話獲大老賞識
掌管愛情、人際與美感的金星近期移入天秤座，帶動強烈的社交與溝通能量！塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，此時期為人際關係「黃金週期」，不僅魅力提升、溝通順暢，利於情感交流，也有助於修復關係、拓展合作機會。特別是四大生肖，在這波星象影響下，將迎來貴人提攜、桃花綻放與財運加持的高峰。
生肖雞：魅力加倍，情緣雙贏
屬雞者本就重視細節與外在形象，在金星加持下更顯光彩，艾菲爾指出，這段期間屬雞者言談舉止優雅、氣質出眾，異性緣強勁，有機會邂逅理想對象，有伴侶者則能與另一半關係更進一步，感情升溫。此外，得體的社交風格將吸引欣賞其品味的貴人出現，促成工作或財務上的合作契機。
生肖羊：關係回暖，合作無礙
過去人際緊繃的屬羊者，近期有望迎來關係回暖，艾菲爾建議，可主動聯繫疏遠已久的友人，或在團隊中釋放善意，有助於消除誤會。此外，這段時間屬羊者在職場合作中展現出柔和與包容的特質，將使專案進行更為順利，曾經有摩擦的對象，甚至可能轉變為助力關鍵。
生肖狗：心態平和，和氣生財
對於一向直率的屬狗者而言，此波金星進駐將協助其柔化態度、維持情緒平衡，讓「和氣」成為致勝關鍵，艾菲爾表示，這樣的內在轉變，將讓屬狗者在人際上散發穩定氣場，進而吸引信任與財富。尤其在商業往來上，誠信與可靠的形象，將成為貴人資源注入的關鍵因素。
生肖蛇：言談有道，貴人提攜
屬蛇者的理性與內斂，在金星天秤的影響下轉化為圓融的溝通能力，艾菲爾指出，屬蛇者近期適合參與社交場合，有機會因一句精準發言而獲得業界重要人士賞識，進一步獲得合作機會或關鍵資源的引薦。建議把握每一次溝通的機會，因為「言談有道」將成為開啟事業突破口的關鍵。
