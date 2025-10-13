快訊

川普又實現偉大TACO交易！美股期指大反彈 金價刷新高、加密貨幣噴漲

哈瑪斯今提前釋放以色列人質！ 川普：加薩戰爭結束了

韓國也憤怒？氣候正義遊行集結跨世代抗爭

唐綺陽星座運勢週報：獅子感情有爛桃花 魔羯收獲工作成果

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

【唐綺陽星座運勢週報10/13-10/19】

星象影響：天秤引動木星、水火入相、金星進天秤、冥王星順行

天秤引動木星，易與家人、家族間產生狀況，對於家庭內部、人際及房產問題需多花心思溝通，眾人懂得理性協商。水火入相，當心言語太直白容易傷人，也讓人受到刺激想積極談論理財話題。金星進天秤，突顯好的合作關係。冥王星順行，天蠍座迎來轉機，內心重燃希望與活力。

12星座個別影響：

巨蟹：長輩要求難以違背；感情遇強勢對象謹慎應對

獅子：人情壓力影響工作進度；感情多情或有爛桃花

水瓶：外部狀況多但內部跟不上；感情注意別太自我

雙魚：埋頭苦幹而忽略外界需求；感情也勿一昧付出

牡羊：事業需警覺暗中勢力；感情放輕鬆別緊盯對方

雙子：工作忙碌做好精力分配；感情以柔克剛更順利

天蠍：掌控慾過強會影響效率；感情太固執難以溝通

射手：支援夥伴可收獲功勞；感情上因安慰引來愛慕

金牛：遇到得力的年下助手；感情也可能有年輕桃花

處女：緊急情況下反而表現出色；感情避免太過說教

天秤：可大方爭取表現機會；感情積極主動才有機會

魔羯：收獲工作成果時刻來臨；感情需多花時間陪伴

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 冥王星 木星

延伸閱讀

冷酷無情！12星座鐵石心腸排行曝光 第一名說斷就斷、絕不拖泥帶水

打從娘胎就帶好運！3大生肖年年有財、歲歲不缺錢、長壽如山

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「突破僵局」：獎金落入口袋

有你嗎？未來五年財運旺盛的4大生肖 貴人相助、偏財連連

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：獅子感情有爛桃花 魔羯收獲工作成果

天秤引動木星，易與家人、家族間產生狀況，對於家庭內部、人際及房產問題需多花心思溝通，眾人懂得理性協商。水火入相，當心言語太直白容易傷人，也讓人受到刺激想積極談論理財話題。金星進天秤，突顯好的合作關係。冥王星順行，天蠍座迎來轉機，內心重燃希望與活力。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「突破僵局」：獎金落入口袋

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要盡心盡力，就能增旺財庫，有人則是保持穩定，正常發揮，就能替自己賺進大把鈔票，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／牡羊單身者向外活動 譜戀曲機率高

2025-10-13牡羊座短評：電波超強，桃花盛開。【整體運】有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地

4生肖10月中旬運勢旺！屬龍投資有戲 遇穿紅衣、戴金飾者「喜上加喜」

10月中旬吉星「巳火」旺盛，帶動金、土兩象能量回流。《搜狐網》指出，屬龍、猴、雞、牛的朋友此時運勢轉旺，財氣順暢、貴人臨門，正財與偏財皆有機會迎來豐收，只要懂得穩中求進、見好就收，就能讓這波好運化為實際收穫。

殺破狼週運勢／天秤桃花旺「曖昧對象多」 摩羯工作易有突發

殺破狼2025年10月13日～10月19日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星與在旅遊宮位的天王星有良好連結，好朋友揪團一起去有名的景點遊覽、打卡。

有你嗎？未來五年財運旺盛的4大生肖 貴人相助、偏財連連

未來五年，有四個生肖的財運特別突出，不論是正財或偏財，都將迎來好機會。「搜狐網」指出，這四生肖中，有人會得到貴人扶持，無論是工作還是經商，都能順利進展；有人則有偏財運，意外之財隨時可能入袋。儘管財運旺盛，理財規劃依然重要，才能讓好運持續。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。