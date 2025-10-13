唐綺陽星座運勢週報：獅子感情有爛桃花 魔羯收獲工作成果

星象影響：天秤引動木星、水火入相、金星進天秤、冥王星順行

天秤引動木星，易與家人、家族間產生狀況，對於家庭內部、人際及房產問題需多花心思溝通，眾人懂得理性協商。水火入相，當心言語太直白容易傷人，也讓人受到刺激想積極談論理財話題。金星進天秤，突顯好的合作關係。冥王星順行，天蠍座迎來轉機，內心重燃希望與活力。

12星座個別影響：

巨蟹：長輩要求難以違背；感情遇強勢對象謹慎應對

獅子：人情壓力影響工作進度；感情多情或有爛桃花

水瓶：外部狀況多但內部跟不上；感情注意別太自我

雙魚：埋頭苦幹而忽略外界需求；感情也勿一昧付出

牡羊：事業需警覺暗中勢力；感情放輕鬆別緊盯對方

雙子：工作忙碌做好精力分配；感情以柔克剛更順利

天蠍：掌控慾過強會影響效率；感情太固執難以溝通

射手：支援夥伴可收獲功勞；感情上因安慰引來愛慕

金牛：遇到得力的年下助手；感情也可能有年輕桃花

處女：緊急情況下反而表現出色；感情避免太過說教

天秤：可大方爭取表現機會；感情積極主動才有機會

魔羯：收獲工作成果時刻來臨；感情需多花時間陪伴

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。