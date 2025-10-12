4生肖10月中旬運勢旺！屬龍投資有戲 遇穿紅衣、戴金飾者「喜上加喜」
10月中旬吉星「巳火」旺盛，帶動金、土兩象能量回流。《搜狐網》指出，屬龍、猴、雞、牛的朋友此時運勢轉旺，財氣順暢、貴人臨門，正財與偏財皆有機會迎來豐收，只要懂得穩中求進、見好就收，就能讓這波好運化為實際收穫。
生肖龍
屬龍者逢「辰巳相生」之吉兆，火生土旺，如同龍歸滄海、神采飛揚，偏財運特別突出，投資眼光準確、買賣皆得貴人助力，若遇穿紅衣、戴金飾之人，多象徵財運臨門。不過也提醒「財不露白」，保持低調方能長久聚財。
生肖猴
屬猴者此時運勢暢旺，「申金合巳火」象徵財氣煉成，如同火候正好的煉丹爐，職場表現亮眼、創業機會增加，連中小獎機率也提高。不過什麼事情都應見好就收、切勿貪心，否則容易因急功近利而破財。
生肖雞
對屬雞者而言，10月中旬為金火交輝之時，「酉金遇巳火」正財偏財雙旺，收入與獎金有望提升，尤其從事銷售、業務等行業者表現突出、成果可期。不過財旺易招眼紅，建議可隨身攜帶銅錢以護身聚財。
生肖牛
屬牛者在此時期福氣深厚，「丑土承巳火」象徵勤奮終得回報，工作順利、升遷加薪皆有機會，投資可穩中見利。《搜狐網》以「笨鳥先飛早入林」形容其努力終有回報，建議可在家中財位擺放綠蘿（黃金葛）以增添生氣、助旺運勢。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言