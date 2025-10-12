4生肖10月中旬運勢旺！屬龍投資有戲 遇穿紅衣、戴金飾者「喜上加喜」

10月中旬吉星「巳火」旺盛，帶動金、土兩象能量回流。《搜狐網》指出，屬龍、猴、雞、牛的朋友此時運勢轉旺，財氣順暢、貴人臨門，正財與偏財皆有機會迎來豐收，只要懂得穩中求進、見好就收，就能讓這波好運化為實際收穫。

生肖龍

屬龍者逢「辰巳相生」之吉兆，火生土旺，如同龍歸滄海、神采飛揚，偏財運特別突出，投資眼光準確、買賣皆得貴人助力，若遇穿紅衣、戴金飾之人，多象徵財運臨門。不過也提醒「財不露白」，保持低調方能長久聚財。

生肖猴

屬猴者此時運勢暢旺，「申金合巳火」象徵財氣煉成，如同火候正好的煉丹爐，職場表現亮眼、創業機會增加，連中小獎機率也提高。不過什麼事情都應見好就收、切勿貪心，否則容易因急功近利而破財。

生肖雞

對屬雞者而言，10月中旬為金火交輝之時，「酉金遇巳火」正財偏財雙旺，收入與獎金有望提升，尤其從事銷售、業務等行業者表現突出、成果可期。不過財旺易招眼紅，建議可隨身攜帶銅錢以護身聚財。

生肖牛

屬牛者在此時期福氣深厚，「丑土承巳火」象徵勤奮終得回報，工作順利、升遷加薪皆有機會，投資可穩中見利。《搜狐網》以「笨鳥先飛早入林」形容其努力終有回報，建議可在家中財位擺放綠蘿（黃金葛）以增添生氣、助旺運勢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。