快訊

香江風情／龍鼓灘可卡因是誰的？香港青少年吸毒遽增

大學聘師／教授退休潮解方浮現 私校鬆綁旋轉門聘自己人

關押時不知父骨灰甕放哪 柯文哲昨首祭拜：悲傷至今難以言喻

打從娘胎就帶好運！3大生肖年年有財、歲歲不缺錢、長壽如山

聯合新聞網／ 綜合報導
偏財運示意圖。圖／AI生成
偏財運示意圖。圖／AI生成

在傳統文化中，有三個生肖被認為自出生起就帶有特殊福氣，不僅財運穩定持續，且身體健康、壽命長久。「搜狐網」列出三生肖因其獨特的性格特質和命理象徵，常被視為幸福與財富的代表。以下將為您介紹這三大生肖的特點與福運。

生肖龍

龍年出生的人在傳統文化中象徵著力量與智慧，被視為尊貴與幸運的象徵。這類生肖的人天生具備掌控命運的能力，無論是在職場還是財富積累方面，都能順利前進，屢創佳績。龍生肖的財運源源不斷，像長江流水般持續不斷，使他們在生活中不必為金錢擔憂。

生肖馬

馬年出生的人象徵自由和奔放，充滿活力與鬥志。他們在事業上如同馳騁的駿馬，勇敢追求目標，無論遇到什麼挑戰都能迎刃而解。這類生肖的財運旺盛，常常能抓住機會，帶來可觀的收入和穩定的生活資源，為人生增添更多可能性。

生肖猴

猴年出生的人以聰明靈活著稱，善於隨機應變，抓住有利時機。他們在財富管理上同樣具備優勢，懂得如何累積和維護財富，令財運穩步上升。此外，猴生肖的人身體健康，壽命較長，猶如猴子般靈活有活力，享受長久的福氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

延伸閱讀

福報滿滿！三生肖獲菩薩一生庇佑 屬羊上榜、不爭不搶贏得好人緣

年過40仍能翻身暴富！四大生肖「逆天改命」…狗貴人帶財、蛇眼光精準

周三寒露到！屬龍當心 4生肖周六前拚轉運旺翻天

3生肖未來2年迎巔峰！屬蛇最被看好 靠「直覺」翻轉事業運

相關新聞

打從娘胎就帶好運！3大生肖年年有財、歲歲不缺錢、長壽如山

在傳統文化中，有三個生肖被認為自出生起就帶有特殊福氣，不僅財運穩定持續，且身體健康、壽命長久。「搜狐網」列出三生肖因其獨特的性格特質和命理象徵，常被視為幸福與財富的代表。以下將為您介紹這三大生肖的特點與福運。

每日星座運勢／金牛可出去活動放鬆 桃花不期而遇

2025-10-11牡羊座短評：晚上是你的活動高峰期。【整體運】撒嬌或迎合對方的想法是今天改善戀情的最佳方式，理智的妥協會讓你喚醒曾經的甜蜜戀情；小貪失財富，大貪則失財源，造成今天損失的罪魁禍首便是貪

冷酷無情！12星座鐵石心腸排行曝光 第一名說斷就斷、絕不拖泥帶水

有些星座外表溫柔，內心卻冷得像鋼鐵，一旦決定不再在乎，就能瞬間抽離、無聲斷情。他們的理智凌駕情感，笑著轉身，卻讓人心碎到骨子裡。誰是那五個最無情、最決絕、最讓人愛而不得的鐵石心腸星座？本篇揭開真相。

人生像打怪...「四生肖」破關沒在怕！猴隨機應變、這動物看清楚才出手

人生中的挫折和難關就像考驗水手的海浪一樣，唯有無懼地面對它，才能克服心中的恐懼，獲得成長。命理專家書珩老師在節目《命運好好玩》中分享4個能突破各種難關的生肖命格，快來看看你有沒有上榜吧！

福報滿滿！三生肖獲菩薩一生庇佑 屬羊上榜、不爭不搶贏得好人緣

三大生肖受到菩薩一生庇佑！《搜狐網》指出，菩薩象徵慈悲與智慧，屬兔、羊、豬的朋友，因心地善良、待人誠懇，被視為最有福報的族群，有望財運亨通、生活富足，更擁有長壽之福。

看似好相處？「3大星座」實際超容易認真 開玩笑踩雷秒絕交

在星座特質中，有些星座對事物的敏感度和界線意識偏高，當玩笑碰觸到他們的底線，可能引發負面反應。「搜狐網」指出以下三個星座常被認為較為認真、情感細膩，與他們開玩笑時需多加注意，以免最後連朋友都當不成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。