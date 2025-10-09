快訊

福報滿滿！三生肖獲菩薩一生庇佑 屬羊上榜、不爭不搶贏得好人緣

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》指出，屬兔、羊、豬的朋友，因心地善良、待人誠懇，被視為最有福報的族群。圖／AI生成
三大生肖受到菩薩一生庇佑！《搜狐網指出，菩薩象徵慈悲與智慧，屬兔、羊、豬的朋友，因心地善良、待人誠懇，被視為最有福報的族群，有望財運亨通、生活富足，更擁有長壽之福。

生肖兔

生肖兔的人溫柔體貼、樂於助人，總能以平和之心面對他人，這樣的性格讓他們在人生道路上常遇貴人相助，事業發展順遂，財運穩定。此外，生肖兔注重養生、生活規律，心境平穩，能長保身心健康，在菩薩庇佑之下，他們多能享有長壽與家庭和樂。

生肖羊

屬羊者天性仁慈、處事圓融，樂於助人、不爭不搶，容易贏得信任與好人緣，這樣的性格使他們在職場上誠信立身。由於心境平和、樂觀開朗，生肖羊的人通常身心健康，壽命較長，被視為福氣深厚、安享天年的代表。

生肖豬

生肖豬的人敦厚善良、知足常樂，懂得珍惜生活，這樣的心態使他們在人際關係與家庭中都能維持和諧。屬豬者多半財運不俗，懂得理財與積蓄，加上他們注重健康與生活品質，常能過著富足又長壽的日子。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信

