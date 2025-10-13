本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「突破僵局」：獎金落入口袋

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要盡心盡力，就能增旺財庫，有人則是保持穩定，正常發揮，就能替自己賺進大把鈔票，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬狗

老師是個神聖的職業，不僅能夠傳授知識技能，甚至也能春風化雨般的教化人心，如果你是教師或是代課老師，無論是哪一種課程，本周的工作運勢非常強大，在這段時間裡，會有增加課時或是學生的機會，你只需要保持專業風範，盡心盡力，就能得到好評，同時也能增旺財庫。

第四名：血型B型+生肖屬牛

無論哪種器材，都有損壞的時候，如果你是機械維修師，例如修理汽機車、家電或是3C產品，本周的財運非常不錯，在這段時間裡，會接到許多維修訂單，雖然忙碌，但一定要保持耐心和細心，好好的處理每一個案件，屆時不僅讓客戶滿意，更讓自己的荷包也變得豐厚。

第三名：血型A型+生肖屬猴

在人來人往的鬧區街道上，總有一些人與眾不同，能夠展示自己獨特的才藝技能，如果你是街頭藝人，無論是歌唱表演或是逗趣才藝，本周的財運相當火燙，在這段時間裡，多安排一些膾炙人口的節目，期間只要保持穩定，正常發揮，就能獲得滿堂喝采，並替自己賺進大把鈔票。

第二名：血型O型+生肖屬虎

在熙熙攘攘的夜市中，總是充滿著許多新奇物品以及特色美食，常讓人目不暇給，到處逗留，如果你是夜市攤販，無論是販售用品或飲食，本周的財運扶搖直上，在這段時間裡，可以多準備一些商品，並打上亮光，就能吸引人潮聚集，讓你在短時間內，數錢數到手軟。

第一名：血型AB型+生肖屬馬

仲介工作常需要在甲乙雙方之間不停奔波，不僅耗時費力，更常常做白工，如果你是房屋或土地仲介，本周的好運即將降臨，在這段時間裡，一定要保持勤奮，好好協調，努力嘗試去溝通，就有機會突破僵局，讓雙方達成共識，同時也讓白花花的業績獎金落入口袋中。

