快訊

川普又實現偉大TACO交易！美股期指大反彈 金價刷新高、加密貨幣噴漲

哈瑪斯今提前釋放以色列人質！ 川普：加薩戰爭結束了

韓國也憤怒？氣候正義遊行集結跨世代抗爭

聽新聞
0:00 / 0:00

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「突破僵局」：獎金落入口袋

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要盡心盡力，就能增旺財庫，有人則是保持穩定，正常發揮，就能替自己賺進大把鈔票，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬狗

老師是個神聖的職業，不僅能夠傳授知識技能，甚至也能春風化雨般的教化人心，如果你是教師或是代課老師，無論是哪一種課程，本周的工作運勢非常強大，在這段時間裡，會有增加課時或是學生的機會，你只需要保持專業風範，盡心盡力，就能得到好評，同時也能增旺財庫。

第四名：血型B型+生肖屬牛

無論哪種器材，都有損壞的時候，如果你是機械維修師，例如修理汽機車、家電或是3C產品，本周的財運非常不錯，在這段時間裡，會接到許多維修訂單，雖然忙碌，但一定要保持耐心和細心，好好的處理每一個案件，屆時不僅讓客戶滿意，更讓自己的荷包也變得豐厚。

第三名：血型A型+生肖屬猴

在人來人往的鬧區街道上，總有一些人與眾不同，能夠展示自己獨特的才藝技能，如果你是街頭藝人，無論是歌唱表演或是逗趣才藝，本周的財運相當火燙，在這段時間裡，多安排一些膾炙人口的節目，期間只要保持穩定，正常發揮，就能獲得滿堂喝采，並替自己賺進大把鈔票。

第二名：血型O型+生肖屬虎

在熙熙攘攘的夜市中，總是充滿著許多新奇物品以及特色美食，常讓人目不暇給，到處逗留，如果你是夜市攤販，無論是販售用品或飲食，本周的財運扶搖直上，在這段時間裡，可以多準備一些商品，並打上亮光，就能吸引人潮聚集，讓你在短時間內，數錢數到手軟。

第一名：血型AB型+生肖屬馬

仲介工作常需要在甲乙雙方之間不停奔波，不僅耗時費力，更常常做白工，如果你是房屋或土地仲介，本周的好運即將降臨，在這段時間裡，一定要保持勤奮，好好協調，努力嘗試去溝通，就有機會突破僵局，讓雙方達成共識，同時也讓白花花的業績獎金落入口袋中。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

血型 生肖 財運 工作運 才藝

延伸閱讀

年過40仍能翻身暴富！四大生肖「逆天改命」…狗貴人帶財、蛇眼光精準

周三寒露到！屬龍當心 4生肖周六前拚轉運旺翻天

別人賞月！中秋四生肖要「躲月」...蛇恐破財、這動物帶糯米擋煞

4生肖「胎星加持」財運向上！屬鼠、猴上榜 注意不要躁進

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：獅子感情有爛桃花 魔羯收獲工作成果

天秤引動木星，易與家人、家族間產生狀況，對於家庭內部、人際及房產問題需多花心思溝通，眾人懂得理性協商。水火入相，當心言語太直白容易傷人，也讓人受到刺激想積極談論理財話題。金星進天秤，突顯好的合作關係。冥王星順行，天蠍座迎來轉機，內心重燃希望與活力。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「突破僵局」：獎金落入口袋

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要盡心盡力，就能增旺財庫，有人則是保持穩定，正常發揮，就能替自己賺進大把鈔票，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／牡羊單身者向外活動 譜戀曲機率高

2025-10-13牡羊座短評：電波超強，桃花盛開。【整體運】有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地

4生肖10月中旬運勢旺！屬龍投資有戲 遇穿紅衣、戴金飾者「喜上加喜」

10月中旬吉星「巳火」旺盛，帶動金、土兩象能量回流。《搜狐網》指出，屬龍、猴、雞、牛的朋友此時運勢轉旺，財氣順暢、貴人臨門，正財與偏財皆有機會迎來豐收，只要懂得穩中求進、見好就收，就能讓這波好運化為實際收穫。

殺破狼週運勢／天秤桃花旺「曖昧對象多」 摩羯工作易有突發

殺破狼2025年10月13日～10月19日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星與在旅遊宮位的天王星有良好連結，好朋友揪團一起去有名的景點遊覽、打卡。

有你嗎？未來五年財運旺盛的4大生肖 貴人相助、偏財連連

未來五年，有四個生肖的財運特別突出，不論是正財或偏財，都將迎來好機會。「搜狐網」指出，這四生肖中，有人會得到貴人扶持，無論是工作還是經商，都能順利進展；有人則有偏財運，意外之財隨時可能入袋。儘管財運旺盛，理財規劃依然重要，才能讓好運持續。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。