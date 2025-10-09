看似好相處？「3大星座」實際超容易認真 開玩笑踩雷秒絕交
在星座特質中，有些星座對事物的敏感度和界線意識偏高，當玩笑碰觸到他們的底線，可能引發負面反應。「搜狐網」指出以下三個星座常被認為較為認真、情感細膩，與他們開玩笑時需多加注意，以免最後連朋友都當不成。
牡羊座
牡羊座通常活力充沛、坦率開朗。他們願意為意見直言不諱，尤其在感受到被忽略或不被尊重時，可能選擇強烈回應。與他們開玩笑，需留意語句避免貶抑或輕視，才不會無意傷害他們的自尊。
雙子座
雙子座思維靈活、善用幽默化解氛圍，不過當玩笑帶有挖苦、誇張意味時，他們可能會不悅或反擊。若你想以幽默與他們互動，需掌握分寸，避免讓他們感受自己成為笑柄。
處女座
處女座對細節與表現有較高要求，他們投入的努力若未被肯定，容易感到挫折。開玩笑若涉及他們的付出、能力或標準，可能傷及他們的自我價值感，因此對於這類玩笑需先估算他們的底線。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
