花錢如流水？原來你家冰箱在「破財位」…命理師曝2NG居家風水

風水是一種古代的傳統習俗憑藉墓地、屋宅的所處位置、坐向方位、布置格局，來改變個人或家族的氣運。命理專家湯鎮瑋老師在臉書發布影片，分享家裡家具錯誤的擺設方式，如果放錯位置，很可能影響財運，甚至破財。

開門見冰箱

如果一進大門就直接看到冰箱，可能會破財，因為冰箱本身是廚房三寶，代表財庫之一，如果擺在大門前，意旨家中的開銷花費會變大。建議可以將冰箱改放到內側，開門就不會直接看到。

大門直通廚房、後陽台

如果進門直接可以通往廚房或看到後陽台，可能會有漏財的情況，代表子孫向外發展，運勢會因此受阻，建議可在房子走廊或客廳放一個屏風，視覺上就可以遮擋廚房。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。