「接住另一半」3星座可以共患難...雙魚同理又溫柔、他守護到最後

面對人生的困境時，如果有另一半的支持和鼓勵，便能以更健康的心態面對挑戰。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個會陪另一半度過難關的星座，快來看看你的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、金星、7宮星座。

TOP3 金牛座／穩定務實 默默守護

金牛座是土象星座，如果另一半出現什麼狀況，都能接住，但如果比較年輕，可能會直接給結論，殊不知另一半很多時候很敏感，會感到自責，當金牛有過經驗後，會透過提問的方式照顧對方感受，默默守護在身旁。

TOP2 巨蟹座／懂得傾聽 愛是信仰

巨蟹座把家當成自己的信仰，比較年輕的巨蟹座會想給建議，經驗久了會覺得「傾聽」比建議更重要，會把你當成人生最重要的部分，即使在最低谷、最無助的時候，也能無私地守護你。

TOP1 雙魚座／同理溫柔 陪你承受

雙魚座一直都知道另一半在想什麼，會去確認他人到底需要什麼，就像家人一樣細心地照顧你，並長久地陪伴傾聽，成為對方最溫柔的心靈支柱。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。