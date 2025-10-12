殺破狼週運勢／天秤桃花旺「曖昧對象多」 摩羯工作易有突發

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星與在旅遊宮位的天王星有良好連結，好朋友揪團一起去有名的景點遊覽、打卡。某些白羊座去旅行時，會遇到十分熱心的人，指引你方向，或是推薦好吃的店家，旅程愉快。

溝通運方面，在溝通宮位的天王星與在人際關係宮位的冥王星有良好連結，遇到被刁難的事件，會有人發聲幫你說話。某些白羊座則是以高度的情緒管理，解決掉一樁麻煩的問題，獲得眾人稱讚。

本週須注意的部分

感情運方面，進入感情宮位的金星受到海王星與土星影響，同在感情宮位的太陽受到木星影響，家人的一些行為已經使情感對象難以容忍，成為雙方情感的破口。某些白羊座則是不習慣與伴侶的親人相處，引起彼此間的矛盾。

金錢運方面，在財務宮位的火星與水星呈現合相，以刷卡買東西作為發洩情緒的方式，事後拿到信用卡帳單很後悔。有投資習慣的白羊座聽信小道消息，投資踩雷，損失慘重。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星與在志業宮位的冥王星有良好連結，加班費用超出自己預期，不枉費自己堅守崗位，獲得理所當然的報酬。某些金牛座因為特殊表現，有額外的獎勵，對於改善經濟狀況不無小補。

感情運方面，在感情宮位的火星與水星呈現合相，與情感對象不論是在話題上的交流，或是親密關係，兩人默契十足，情感生活愉悅。還在曖昧狀態中的金牛座會以肉體的感覺確認彼此關係。

本週須注意的部分

工作運方面，進入工作宮位的金星，受到在人際關係宮位的土星與在秘密宮位的海王星影響，職場有許多口蜜腹劍的小人，表面上和善，背地裡盡做一些陷害你的行動，知道真相後感到十分噁心。

面試運方面，在面試宮位的木星受到在工作宮位的太陽影響，面試雖然很順利錄取，進入看似好聽的單位服務，卻發現整個職場不太友善，事務流程散亂，會毅然決然馬上辭職，繼續找新工作。

雙子座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，會挑戰難度較高的旅遊方式，同時會認識志同道合的人士，覺得充實愉快。某些雙子座在異國受到十分友善的居民幫助，會因此交到外國朋友。

工作運方面，火星與水星合相在工作宮位，即便工作量堆積如山，用對了方法，還是能把許多事務解決掉，每天準時下班。某些雙子座工作十分有效率，一週的工作量只用了兩三天就解決完畢。

本週須注意的部分

感情運方面，進入戀愛宮位的金星受到在志業宮位的土星以及在人際關係宮位的海王星影響，在職場煞到工作幹練的人物，每天看到他都覺得好愉快，可惜對方已經有穩定的伴侶或結婚了。

健康運方面，火星與水星合相在健康宮位，當心病毒感染，引發呼吸系統發炎，同時火氣較大，容易長痘痘或嘴破，這段時間需注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，工作有過勞的現象，有時間請多休息。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星與天王星有良好連結，偏財運頗佳，會獲得一筆他人捐助的資金，幫助你把許多事情打理完成。有投資習慣的巨蟹座，標的物指數飆升，可選在適當時機獲利了結。

感情運方面，在戀愛宮位的火星與水星呈現合相，與喜歡的人有很多交流的機會，並有肢體上的接觸，使你臉紅心跳。感情穩定的巨蟹座親密關係愉悅，與喜歡的人有聊不完的話題。

本週須注意的部分

家宅運方面，進入家宅宮位的金星受到遠行宮位的土星、以及志業宮位的海王星影響，會被外派到異國成為管理主管，必須要離家或搬家，對於目前的居所戀戀不捨。某些巨蟹座到海外工作會不放心親人，會想放棄高升的機會。

健康運方面，木星在命宮行進，代謝功能變差，容易發福，同時須注意肝功能的問題。冥王星在疾厄宮位行進，注意泌尿系統的問題，攝取足夠的水分，不要憋尿。行房需注意衛生清潔，否則容易發炎。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星與在人際關係宮位的天王星有良好連結，對認識很久的朋友突然產生莫名的好感，雙方因此試著交往看看。感情穩定的獅子座，伴侶與前任成為好朋友，使你感到很驚訝。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與冥王星有良好的連結，在遭遇磨難時會有意想不到的人伸出援手，給予你支援。某些獅子座則是會交到理念一致的新朋友，可攜手做一些改變社會的事情。

本週須注意的部分

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，受到遠行宮位的海王星以及在財務宮位的土星影響，參加團費較貴的旅行團，但遭遇了一些事件無法出發，你想要求旅行社退費，卻遭到刁難。

家宅運方面，水星與火星合相在家宅宮位，家中的電器已有故障的現象，要當心使用不當，引發走火的問題。某些獅子座則是與親人溝通一些問題，越講越生氣，鬧得不歡而散。

處女座：

整體運勢

工作運佳，在志業宮位的天王星與在工作宮位的冥王星有良好連結，處於不穩定的產業中卻有亮眼的成績，可因此站穩腳步，永續發展。某些處女座則是以遠距辦公或是接案的工作維持生計，感覺比較自由。

金錢運方面，金星進入金錢宮位，手頭較為寬裕，可以買些好東西慰勞自己，但由於金星受到在財務宮位的海王星影響，有投資習慣的處女座會把資金放在投資市場中長時間博弈，看似富裕，卻看得到吃不到。

本週須注意的部分

感情運方面，退行回感情宮位的土星，受到進入金錢宮位的金星影響，交往對象用錢揮霍，常常成為月光族，自己還要補貼他，逐漸發現雙方價值觀有很大的落差，對於是否要長久發展產生了疑慮。

交通運方面，水星與火星合相在交通宮位，交通工具故障連連，需要花很多錢維修，駕車外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統，當心危險的人、事、物，注意安全。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的天王星與在戀愛、娛樂宮位的冥王星有良好連結，到海外旅行或是出差，會有浪漫的邂逅，容易被外國人追求。沒有出國打算的天秤座，可能會陷入異國戀情中，或是迷上海外的明星、藝人。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星受到進入命宮的金星影響，桃花旺盛，曖昧對象眾多，會使得正牌交往對象沒有安全感，雙方情感很難經營下去。某些天秤座爛桃花太多，都是些品行不好的人，但卻很難拒絕這些人的邀約。

金錢運方面，在金錢宮位的水星與火星呈現合相，預期外的支出太多，買某些東西還需分期付款，造成每個月經濟狀況捉襟見肘。某些天秤座會想存點錢投資，但每次存到一個數目時，就會有突發事件，把這筆錢消耗掉。

工作運方面，在志業宮位的木星受到在命宮的太陽影響，雖然在很好的機構擔任很不錯的職務，但會有一些事件暴露出自己能力上的不足，必須要虛心檢討，提升工作能力，才不會被人看破手腳，落得被資遣的下場。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星與在家宅宮位的冥王星有良好連結，家人會給你一筆資金，將一些債務都清償掉，財務狀況因此輕鬆許多。有投資習慣的天蠍座，可能會從房地產或營建相關領域獲利。

遠行運方面，木星在遠行宮位行進，會有計畫到海外工作、外派、留學、打工渡假、交換學生，或只是短暫的旅行，旅程皆是順利的，但由於木星受到在精神宮位的太陽影響，在外地因為時差的關係，睡眠嚴重受到影響。

本週須注意的部分

健康運方面，水星與火星合相在命宮，當心病毒感染，引發呼吸系統發炎。火氣較大，容易長痘痘或嘴破，注意血光之災，發生意外傷害的機率較大，這段時間需特別注意身體健康以及人身安全。

感情運方面，在戀愛宮位的土星與在工作宮位的海王星呈現合相，受到進入秘密宮位的金星影響，陷入職場戀情，或是喜歡上一起工作的同事，但對方已經有穩定的情感對象，或是已經結婚，只好將這份愛戀默默放在心中。

射手座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的天王星與在旅遊、溝通宮位的冥王星有良好連結，會把握短暫能見面的時間，到想遊覽的景點約會，與伴侶留下愉快的回憶。某些射手座則是與喜歡的人有聊不完的話題，雙方關係更進一步。

工作運方面，在面試、考試宮位的冥王星相位良好，面試新工作通過重重關卡，終於獲得面試通知，覺得欣慰。參加國家考試或證照認證的射手座，成績可跨越門檻，獲得執業資格。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與太陽相位皆不良，家族有一些親戚在爭奪屬於你的資產，甚至需要尋求法律途徑裁決。某些射手座則是收到不熟的朋友寄來的紅色炸彈，必須包禮金，覺得不太甘願。

健康運方面，火星與水星合相在精神宮位，睡眠狀況不佳，時常感到焦慮或憂鬱，注意身心靈方面的問題。木星持續在疾厄宮位行進，肝功能不良、代謝率不佳，少飲酒，並且不要熬夜。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星與在金錢宮位的冥王星有良好連結，工作常常臨時需要加班，並要處理許多突發狀況，可獲得額外的加給，對改善經濟不無小補。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星與水星呈現合相，不論是網路上或日常生活，容易遭受到不認識的人挑釁，會因此跟對方槓上，不斷相互謾罵。某些摩羯座與朋友因為細故吵起來，會暫時封鎖對方，不想跟對方講話。

感情運方面，在感情宮位的木星受到在志業宮位的太陽影響，重要的約會因為工作的關係取消，引起對方的不滿。某些摩羯座正在準備婚嫁相關事宜，常常需要在線上處理公務，使得情感對象認為你不重視兩人的重要儀式。

旅遊運方面，在旅遊宮位的土星受到進入志業宮位的金星影響，出門旅遊的時候，不時接到辦公室傳來的訊息需要處理公務，無法好好遊覽美景。某些摩羯座需要出差，差旅待遇看似不錯，但身處在生活機能不佳的地區，很不方便。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、子女宮位的天王星相位良好，喜歡的人突然主動對你示好，讓你受寵若驚，兩人的關係也會有關鍵性的進展。某些水瓶座則是被意想不到的人告白，會試著與對方交往看看。

工作運方面，木星持續在工作宮位行進，在目前的領域，未來發展性很大，會對工作抱著許多期望。不過木星受到在遠行宮位的太陽影響，有個外派的機會，可以多賺不少錢，但要長期離開家庭，會有些猶豫不決。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的金星受到在金錢宮位的土星和交通宮位的海王星影響，遠行在外，沒有多帶當地的貨幣，不小心迷路，需要多花一些交通費用，在外地的經濟狀況突然變得困窘。

金錢運方面，在金錢宮位的土星受到進入學業、海外宮位的海王星影響，目前想攻讀較高的學位，甚至希望到海外留學，但學費十分昂貴，目前萬事俱備，只缺經費。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，木星在戀愛、子女宮位行進，桃花盛開，有許多追求者示好，但木星受到在慾望宮位的太陽影響，當心被爛桃花糾纏。感情穩定的雙魚座，懷孕機率較高，但木星受到在疾厄宮位的太陽影響，須特別注意胎兒健康。

金錢運方面，金星進入財務宮位，會有額外的被動收入進帳，經濟狀況富裕，但由於金星受到在金錢宮位的海王星影響，常常吃昂貴的美食或買些小廢物，無法把錢存下來。有投資習慣的雙魚座，資金都鎖在投資市場，生活費不足。

本週須注意的部分

遠行運方面，火星與水星齊聚遠行宮位，遠行時行程排得太滿，大部分的時間都花在交通上，壓縮到在景點遊覽的時間。某些雙魚座遠行過於勞累，必須放棄掉一些想去的地方，讓自己放鬆。

健康運方面，太陽、金星齊聚疾厄宮位，當心著涼感冒，或病毒感染，喉嚨因此發炎、失聲。此外需注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不可大意。

