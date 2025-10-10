快訊

獨／鏟子超人真的會飛！新加坡人自購機票來救災：台灣是第二個家

國慶大會流程一次看！威廉波特冠軍隊亮相、雷虎5機衝場

諾貝爾和平獎揭曉在即！川普：歐巴馬什麼也沒做就得獎了

人生像打怪...「四生肖」破關沒在怕！猴隨機應變、這動物看清楚才出手

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家書珩老師在節目中分享4個能突破各種難關的生肖命格。圖／AI生成
命理專家書珩老師在節目中分享4個能突破各種難關的生肖命格。圖／AI生成

人生中的挫折和難關就像考驗水手的海浪一樣，唯有無懼地面對它，才能克服心中的恐懼，獲得成長。命理專家書珩老師在節目《命運好好玩》中分享4個能突破各種難關的生肖命格，快來看看你有沒有上榜吧！

TOP4 生肖猴 隨機應變

屬猴的人反應比較機敏，能夠利用環境改變生態，他可以隨著環境而改變，不會因為環境誘陷成長，就像是「變色龍」一樣，遇到困難能很快找到替代方案，機巧善變為自己創造一條突破困境的捷徑。

TOP3 生肖蛇 冷靜沉潛

蛇是個冬眠的動物，凡事都喜歡慢慢來，觀察之後再出擊，用冷靜的方法觀察環境後，找到解決問題的破口，來突破難題，所以面對難關時，總是不慌不忙的深潛，再利用合適的方式出擊。

TOP2 生肖龍 勇敢魄力

屬龍的人很有王者的魄力，說什麼就做什麼，做什麼就像什麼，就算難關再前面也會勇敢面對，戰鬥到底，另外他天生膽識就比較大，擁有敢賭一把的個性，就算失敗也能勇於承擔。

TOP1 生肖牛 堅強毅力

屬牛的人除了固執以外，也擁有不怕苦不怕難的個性，此外也非常有耐心，遇到了長期的挑戰或背負經濟壓力，往往能夠咬牙堅持下去。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

延伸閱讀

左輔星加持！帶旺「四生肖」事業運…做好計畫就能穩步飛升

娶到賺到！「三星座女生」高情商又懂得愛…讓老公眷戀一輩子

「三大生肖」性格直率但不白目…相處很舒服！ 馬熱情開朗、他說到做到

年過40仍能翻身暴富！四大生肖「逆天改命」…狗貴人帶財、蛇眼光精準

相關新聞

人生像打怪...「四生肖」破關沒在怕！猴隨機應變、這動物看清楚才出手

人生中的挫折和難關就像考驗水手的海浪一樣，唯有無懼地面對它，才能克服心中的恐懼，獲得成長。命理專家書珩老師在節目《命運好好玩》中分享4個能突破各種難關的生肖命格，快來看看你有沒有上榜吧！

每日星座運勢／天蠍宜多留意眾人談話 收集投資訊息

2025-10-10牡羊座短評：愉快的一天，容易獲得愛情的滋潤。【整體運】單身者今天桃花當頭，出門約會記得把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦。今天在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切不可病急亂

福報滿滿！三生肖獲菩薩一生庇佑 屬羊上榜、不爭不搶贏得好人緣

三大生肖受到菩薩一生庇佑！《搜狐網》指出，菩薩象徵慈悲與智慧，屬兔、羊、豬的朋友，因心地善良、待人誠懇，被視為最有福報的族群，有望財運亨通、生活富足，更擁有長壽之福。

看似好相處？「3大星座」實際超容易認真 開玩笑踩雷秒絕交

在星座特質中，有些星座對事物的敏感度和界線意識偏高，當玩笑碰觸到他們的底線，可能引發負面反應。「搜狐網」指出以下三個星座常被認為較為認真、情感細膩，與他們開玩笑時需多加注意，以免最後連朋友都當不成。

花錢如流水？原來你家冰箱在「破財位」…命理師曝2NG居家風水

風水是一種古代的傳統習俗憑藉墓地、屋宅的所處位置、坐向方位、布置格局，來改變個人或家族的氣運。命理專家湯鎮瑋老師在臉書發布影片，分享家裡家具錯誤的擺設方式，如果放錯位置，很可能影響財運，甚至破財。

天選之女！「3星座女」自帶富貴體質 擺爛也被寵上天

在職場與人際互動中，有些人不需特別爭取，便能自然地吸引他人目光或獲得照顧。「搜狐網」指出，金牛座、天秤座與雙魚座的女性常被認為具有這類特質，不論是否積極表現，仍能在關係中佔有一定優勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。