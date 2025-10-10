人生像打怪...「四生肖」破關沒在怕！猴隨機應變、這動物看清楚才出手
人生中的挫折和難關就像考驗水手的海浪一樣，唯有無懼地面對它，才能克服心中的恐懼，獲得成長。命理專家書珩老師在節目《命運好好玩》中分享4個能突破各種難關的生肖命格，快來看看你有沒有上榜吧！
TOP4 生肖猴 隨機應變
屬猴的人反應比較機敏，能夠利用環境改變生態，他可以隨著環境而改變，不會因為環境誘陷成長，就像是「變色龍」一樣，遇到困難能很快找到替代方案，機巧善變為自己創造一條突破困境的捷徑。
TOP3 生肖蛇 冷靜沉潛
蛇是個冬眠的動物，凡事都喜歡慢慢來，觀察之後再出擊，用冷靜的方法觀察環境後，找到解決問題的破口，來突破難題，所以面對難關時，總是不慌不忙的深潛，再利用合適的方式出擊。
TOP2 生肖龍 勇敢魄力
屬龍的人很有王者的魄力，說什麼就做什麼，做什麼就像什麼，就算難關再前面也會勇敢面對，戰鬥到底，另外他天生膽識就比較大，擁有敢賭一把的個性，就算失敗也能勇於承擔。
TOP1 生肖牛 堅強毅力
屬牛的人除了固執以外，也擁有不怕苦不怕難的個性，此外也非常有耐心，遇到了長期的挑戰或背負經濟壓力，往往能夠咬牙堅持下去。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
