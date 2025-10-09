快訊

寒露前後…月亮行經金牛！四大星座「健康升級」身體會超有感

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為運動示意圖。圖/AI生成
圖為運動示意圖。圖/AI生成

當月亮行經金牛座，整個宇宙節奏變得溫柔穩定。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，在寒露前後，天氣轉涼、陽氣收斂，正是身心調養的好時機。金牛能量象徵「實感與舒適」，提醒要傾聽身體發出的聲音。四個星座將特別有感，從飲食、睡眠到心境都出現「健康升級」的跡象，請同時參考太陽與上升星座。

金牛座／慢食慢活 身心平衡

金牛座最懂得「慢活」的精髓，會開始關注食材品質與飲食節奏，更加享受慢食的樂趣。月亮進入命宮，金牛會更敏銳察覺身體的訊號，甚至透過烹飪找到心靈的平靜。金牛此時也可經由泡澡、聽音樂或散步，找到平靜。身心的平衡，就是金牛最好的保養品。

處女座／規律作息 穩定充電

月亮行經金牛，讓處女座重新調整節奏，從睡眠、飲食到運動都更有紀律。處女座可能開始早睡早起、不再半夜狂滑手機，甚至為自己安排「放空時段」。這不只是生活管理，更是一場內在秩序的修復。當身體的齒輪重新轉動，你的專注力與創造力也會回來。

天秤座／心靜下來 溫柔養氣

天秤座近日將特別感受到「心平氣和」，開始放下焦躁，更包容看待事物。當天秤座與人互動時，也更能以柔克剛，一但情緒穩定，身體狀況自然改善。點香氛蠟燭、放喜歡的音樂或輕瑜伽，都是天秤座的放鬆良方。

摩羯座／長期運動 照顧自己

月亮行經金牛座，正好提醒摩羯「健康不是短期挑戰，而是長期投資。」摩羯座會檢視生活步調，願意建立固定的運動習慣。也許是快走，快走、伸展或瑜伽，將在日後成為你的強健基礎。

