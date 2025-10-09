快訊

只聞樓梯響？桃竹苗大矽谷計畫進展牛步 中央地方溝通平台9個月沒開過會

旅客施暴頻傳 台鐵推1新規告到底：動手動腳就是犯罪

年過40仍能翻身暴富！四大生肖「逆天改命」…狗貴人帶財、蛇眼光精準

聯合新聞網／ 綜合報導
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

誰說年紀大人生就定型？搜狐網分享，「四個生肖40歲後有望逆天改命」，人越到中年，越有機會翻轉人生，年紀越大能靠經驗、人脈和毅力，逆天改命，創造人生財富。

生肖牛／腳踏實地 穩健前行

屬牛的人前半生默默耕耘，為家庭和事業付出無數心血。年輕時可能因保守錯過機會，但到了40歲，他們的經驗和成熟心智成為最大財富。憑藉穩健的投資和精準判斷，屬牛人像勤勉的老黃牛，一步步踏實前行，最終收穫豐盛成果。

生肖蛇／睿智冷靜 後發制人

屬蛇的人洞察力強、行事冷靜。年輕時可能太謹慎而錯失機會，但積累經驗後，他們能敏銳捕捉市場變化，悄然布局。此時，屬蛇人敢於出手，憑智慧與果斷，在商業領域脫穎而出，快速累積財富。

生肖馬／激情不減 勇往直前

屬馬的人熱情奔放、充滿活力。40歲後仍保持衝勁，用廣泛人脈和實戰經驗開拓新領域。他們不畏挑戰，敢於創新與冒險，在挫折中磨練自我，最終收穫屬於自己的成功與財富。

生肖狗／忠誠可靠 貴人相助

屬狗的人重情重義、誠實守信。中年後，他們的真誠為自己吸引貴人助力，無論是合作夥伴、前輩或朋友，都在關鍵時刻提供支援。憑藉努力與貴人扶持，屬狗人能打開事業新局面，穩步累積財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 生肖

延伸閱讀

沒人陪也無所謂！「5大星座」一個人過日子反而更開心

左輔星加持！帶旺「四生肖」事業運…做好計畫就能穩步飛升

秋天倒數…「寒露」四大凶星逆行 命理師：6星座相對幸運

「三大生肖」性格直率但不白目…相處很舒服！ 馬熱情開朗、他說到做到

相關新聞

年過40仍能翻身暴富！四大生肖「逆天改命」…狗貴人帶財、蛇眼光精準

誰說年紀大人生就定型？搜狐網分享，「四個生肖40歲後有望逆天改命」，人越到中年，越有機會翻轉人生，年紀越大能靠經驗、人脈和毅力，逆天改命，創造人生財富。

每日星座運勢／天秤身體勞累多休息 適當補充營養

2025-10-09牡羊座短評：工作愉快的一天。【整體運】戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

10月10日(周五)是國慶日，雙十節同時也是十全十美的大好日子。小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享「雙十節國慶日3生肖，天降好運十全十美！」快看看你上榜沒。

多星逆行…「寒露」一直震！命理師預言下半年國運：凶殺、傳染病變多

今天是24節氣的寒露，從早開始就發生多次地震。命理專家小孟老師日前發布影片，為下半年房市、股市和天氣預言，也幫執政黨、國民黨、總統和盧秀燕抽取塔羅牌，分析政治人物的未來運勢。小孟老師強調天王星逆行，會讓台灣小地震不斷，今天就應驗了。

「三大生肖」性格直率但不白目…相處很舒服！ 馬熱情開朗、他說到做到

有些人天生「直腸子」，說話坦率直接、做事有原則，但有時候卻因為太直接得罪人。搜狐網分享，有三個生肖個性耿直但卻不白目，真誠又重情重義，給人滿滿信賴感，和他們相處會覺得踏實又舒服。

娶到賺到！「三星座女生」高情商又懂得愛…讓老公眷戀一輩子

有些女生不一定外貌出色，卻能憑著高情商讓老公一輩子離不開。搜狐網分享，有三個生肖女生性格好、情商高、她們懂得愛、會體貼，夫妻生活越久越甜，老公娶到她們絕對賺到。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。