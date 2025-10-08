聽新聞
0:00 / 0:00
「三大生肖」性格直率但不白目…相處很舒服！ 馬熱情開朗、他說到做到
有些人天生「直腸子」，說話坦率直接、做事有原則，但有時候卻因為太直接得罪人。搜狐網分享，有三個生肖個性耿直但卻不白目，真誠又重情重義，給人滿滿信賴感，和他們相處會覺得踏實又舒服。
生肖龍／有話直說 光明磊落
屬龍的人氣場強、膽識大，做事一向光明正大。他們不怕得罪人，也不喜歡拐彎抹角，心裡怎麼想就怎麼說。雖然偶爾會因直言惹出小誤會，但龍的真誠與執著，讓人始終信得過。說一不二，是他們最大的魅力。
生肖馬／直爽開朗 快人快語
屬馬的人熱情外向、性格爽朗，是朋友眼中最真實的一群。他們討厭曖昧不清，更不會口是心非。面對問題總是直接表態，該說的說、該做的做。雖然有時太快人快語，但那份真心卻讓人感到特別溫暖。
生肖狗／忠誠義氣 說到做到
屬狗的人講義氣、重承諾，對待家人朋友一樣真誠。他們不輕易許諾，但一旦答應就一定做到。在現實生活裡，屬狗的人是「說到做到」的代表，有他在身邊，就多了一份安全感與信任感。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言