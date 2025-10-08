快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

聽新聞
0:00 / 0:00

「三大生肖」性格直率但不白目…相處很舒服！ 馬熱情開朗、他說到做到

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

有些人天生「直腸子」，說話坦率直接、做事有原則，但有時候卻因為太直接得罪人。搜狐網分享，有三個生肖個性耿直但卻不白目，真誠又重情重義，給人滿滿信賴感，和他們相處會覺得踏實又舒服。

生肖龍／有話直說 光明磊落

屬龍的人氣場強、膽識大，做事一向光明正大。他們不怕得罪人，也不喜歡拐彎抹角，心裡怎麼想就怎麼說。雖然偶爾會因直言惹出小誤會，但龍的真誠與執著，讓人始終信得過。說一不二，是他們最大的魅力。

生肖馬／直爽開朗 快人快語

屬馬的人熱情外向、性格爽朗，是朋友眼中最真實的一群。他們討厭曖昧不清，更不會口是心非。面對問題總是直接表態，該說的說、該做的做。雖然有時太快人快語，但那份真心卻讓人感到特別溫暖。

生肖狗／忠誠義氣 說到做到

屬狗的人講義氣、重承諾，對待家人朋友一樣真誠。他們不輕易許諾，但一旦答應就一定做到。在現實生活裡，屬狗的人是「說到做到」的代表，有他在身邊，就多了一份安全感與信任感。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

延伸閱讀

今寒露！命理師點名「4大轉運生肖」成年底最大爆發戶

周三「寒露」深秋轉涼！生肖猴別去山區、馬怕過勞、這動物當心扭傷腳

三星座最能守住錢包！處女天天記帳、「這星座」長線錢滾錢

沒人陪也無所謂！「5大星座」一個人過日子反而更開心

相關新聞

「三大生肖」性格直率但不白目…相處很舒服！ 馬熱情開朗、他說到做到

有些人天生「直腸子」，說話坦率直接、做事有原則，但有時候卻因為太直接得罪人。搜狐網分享，有三個生肖個性耿直但卻不白目，真誠又重情重義，給人滿滿信賴感，和他們相處會覺得踏實又舒服。

娶到賺到！「三星座女生」高情商又懂得愛…讓老公眷戀一輩子

有些女生不一定外貌出色，卻能憑著高情商讓老公一輩子離不開。搜狐網分享，有三個生肖女生性格好、情商高、她們懂得愛、會體貼，夫妻生活越久越甜，老公娶到她們絕對賺到。

好運來敲門！農曆八月「這幾個生肖」財運桃花雙滿格

2025年乙巳蛇年農曆八月（國曆2025/9/22～2025/10/20），恰逢秋分與寒露這兩個節氣，而且，喜迎中秋佳節，氣候涼爽宜人，家家戶戶慶團圓。在如此美好的時節，十二生肖運勢是否暢旺順遂？請跟隨科技紫微網一起來看一看吧。祝福你：花好月圓人團圓，事事圓滿福祿至！

秋天倒數…「寒露」四大凶星逆行 命理師：6星座相對幸運

今天(10/8)寒露，也是秋天最後一個月的倒數，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，此時正逢四大凶星『土星、冥王星、海王星、天王星』逆行，是舊世界最後一次的收尾，過往累積沒處裡完的問題，會在最後四個月做個了結，對某些人來說，是重生轉變的時機，但對某些人則是毀滅。邱彥龍老師更提醒，世界的多變即將到來，雖然目前已經有些許感受，但到了2026年的5月之後，才正式開課，凡事皆有「可能」，容易讓人措手不及。

左輔星加持！帶旺「四生肖」事業運…做好計畫就能穩步飛升

在紫微斗數中，左輔星象徵秩序與計畫性，是一顆不急不躁、重視邏輯，強調「理性落實」的吉星。紫微斗數 一點通 姚本軍 臉書分享，當左輔星能量啟動時，有四個生肖事業深受影響，若能做好計畫，就能讓成果穩健，但若過於拘泥、不知變通，反而會陷入形式化窠臼。

沒人陪也無所謂！「5大星座」一個人過日子反而更開心

有些人天生就能把「孤單」過成「自在」，不需要熱鬧的人群，也能在獨處裡找到快樂與力量。他們懂得享受一個人的時光，把安靜視為能量，把孤獨當作養分。對這些人來說，一個人不是寂寞，而是自由的選擇，更是一種獨特的生活態度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。