「三大生肖」性格直率但不白目…相處很舒服！ 馬熱情開朗、他說到做到

有些人天生「直腸子」，說話坦率直接、做事有原則，但有時候卻因為太直接得罪人。搜狐網分享，有三個生肖個性耿直但卻不白目，真誠又重情重義，給人滿滿信賴感，和他們相處會覺得踏實又舒服。

生肖龍／有話直說 光明磊落

屬龍的人氣場強、膽識大，做事一向光明正大。他們不怕得罪人，也不喜歡拐彎抹角，心裡怎麼想就怎麼說。雖然偶爾會因直言惹出小誤會，但龍的真誠與執著，讓人始終信得過。說一不二，是他們最大的魅力。

生肖馬／直爽開朗 快人快語

屬馬的人熱情外向、性格爽朗，是朋友眼中最真實的一群。他們討厭曖昧不清，更不會口是心非。面對問題總是直接表態，該說的說、該做的做。雖然有時太快人快語，但那份真心卻讓人感到特別溫暖。

生肖狗／忠誠義氣 說到做到

屬狗的人講義氣、重承諾，對待家人朋友一樣真誠。他們不輕易許諾，但一旦答應就一定做到。在現實生活裡，屬狗的人是「說到做到」的代表，有他在身邊，就多了一份安全感與信任感。

