快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

娶到賺到！「三星座女生」高情商又懂得愛…讓老公眷戀一輩子

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為夫妻相處示意圖。圖/AI生成
圖為夫妻相處示意圖。圖/AI生成

有些女生不一定外貌出色，卻能憑著高情商讓老公一輩子離不開。搜狐網分享，有三個生肖女生性格好、情商高、她們懂得愛、會體貼，夫妻生活越久越甜，老公娶到她們絕對賺到。

天蠍女／深情神秘 剛好的距離

天蠍女的魅力在於「剛剛好」，她們深情，但有點黏又不會太黏，會關心卻不嘮叨。天蠍女懂得在親密與獨立間拿捏分寸，讓另一半既有安全感又不覺束縛，天蠍女特殊的氣質，讓她們成為最讓老公上癮的存在。

雙魚女／溫柔療癒 人間解語花

雙魚女天生情感細膩、善解人意，總能第一時間察覺對方情緒。她們願意包容，也懂得傾聽，一個擁抱或一句安慰，就能讓另一半瞬間融化。她們的柔軟，是最讓人離不開的力量。

處女女／理性關懷 貼心小秘書

處女女外表冷靜，內心細心無比，超會照顧人。她們是最貼心的生活小祕書，會幫另一半規畫生活、記得重要日子，當對方最累的時候，更能給出實際幫助。處女女的穩定與體貼，讓另一半越相處越離不開。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

沒人陪也無所謂！「5大星座」一個人過日子反而更開心

左輔星加持！帶旺「四生肖」事業運…做好計畫就能穩步飛升

秋天倒數…「寒露」四大凶星逆行 命理師：6星座相對幸運

好運來敲門！農曆八月「這幾個生肖」財運桃花雙滿格

相關新聞

多星逆行…「寒露」一直震！命理師預言下半年國運：凶殺、傳染病變多

中秋節已過，下半年我國的國運會如何發展呢？命理專家小孟老師發布影片，為下半年房市、股市和天氣預言，也幫執政黨、國民黨、總統和盧秀燕抽取塔羅牌，分析各政治人物的未來走向。

「三大生肖」性格直率但不白目…相處很舒服！ 馬熱情開朗、他說到做到

有些人天生「直腸子」，說話坦率直接、做事有原則，但有時候卻因為太直接得罪人。搜狐網分享，有三個生肖個性耿直但卻不白目，真誠又重情重義，給人滿滿信賴感，和他們相處會覺得踏實又舒服。

娶到賺到！「三星座女生」高情商又懂得愛…讓老公眷戀一輩子

有些女生不一定外貌出色，卻能憑著高情商讓老公一輩子離不開。搜狐網分享，有三個生肖女生性格好、情商高、她們懂得愛、會體貼，夫妻生活越久越甜，老公娶到她們絕對賺到。

好運來敲門！農曆八月「這幾個生肖」財運桃花雙滿格

2025年乙巳蛇年農曆八月（國曆2025/9/22～2025/10/20），恰逢秋分與寒露這兩個節氣，而且，喜迎中秋佳節，氣候涼爽宜人，家家戶戶慶團圓。在如此美好的時節，十二生肖運勢是否暢旺順遂？請跟隨科技紫微網一起來看一看吧。祝福你：花好月圓人團圓，事事圓滿福祿至！

秋天倒數…「寒露」四大凶星逆行 命理師：6星座相對幸運

今天(10/8)寒露，也是秋天最後一個月的倒數，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，此時正逢四大凶星『土星、冥王星、海王星、天王星』逆行，是舊世界最後一次的收尾，過往累積沒處裡完的問題，會在最後四個月做個了結，對某些人來說，是重生轉變的時機，但對某些人則是毀滅。邱彥龍老師更提醒，世界的多變即將到來，雖然目前已經有些許感受，但到了2026年的5月之後，才正式開課，凡事皆有「可能」，容易讓人措手不及。

左輔星加持！帶旺「四生肖」事業運…做好計畫就能穩步飛升

在紫微斗數中，左輔星象徵秩序與計畫性，是一顆不急不躁、重視邏輯，強調「理性落實」的吉星。紫微斗數 一點通 姚本軍 臉書分享，當左輔星能量啟動時，有四個生肖事業深受影響，若能做好計畫，就能讓成果穩健，但若過於拘泥、不知變通，反而會陷入形式化窠臼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。