秋天倒數…「寒露」四大凶星逆行 命理師：6星座相對幸運

今天(10/8)寒露，也是秋天最後一個月的倒數，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，此時正逢四大凶星『土星、冥王星、海王星、天王星』逆行，是舊世界最後一次的收尾，過往累積沒處裡完的問題，會在最後四個月做個了結，對某些人來說，是重生轉變的時機，但對某些人則是毀滅。邱彥龍老師更提醒，世界的多變即將到來，雖然目前已經有些許感受，但到了2026年的5月之後，才正式開課，凡事皆有「可能」，容易讓人措手不及。

因此這段期間，邱彥龍老師建議可多拜九天玄女、關聖帝君、三目二郎神楊戩、五恩主、五府千歲、王爺、城隍爺、城隍夫人、土地公、土地婆或自己的祖先皆可；服裝方面建議穿搭霧白色、象牙白色、淡駝色、奶油米灰色、深海藍色、霧藍色、靛青色、灰藍色、灰綠色、橄欖綠色、青松綠色、霧金色、霧銀色或鉑灰色，能讓自我更穩定，增加信任感與專業感，也可消除躁氣，不易衝動行事，能更理性的做出取捨跟判斷，精準自己的策劃能力；飾品方面，則建議佩戴粉晶、青金石、彩寶、翡翠、黃金、天珠、祖母綠、海藍寶、藍寶、珍珠、黑曜石或虎眼石，能聚財、守財，有助溝通、預防口舌是非，提升吸引力與自信，增強靈感與創意，給人柔順溫和的頻率，協助去除身旁的雜質，讓好運旺旺來。

邱彥龍老師進一步分析，寒露期間這16天有3個星象影響著大環境，包括10月8日至2026年5月15日為止，天王星在危險路徑遊走，人們容易過於叛逆、行為脫軌、狂妄自大、以自我為中心，特別的好強好戰，易有口角與肢體衝突，金錢、價值觀、溝通等方面都會備受考驗，其實沒有對錯，只有視角問題，但整體大環境卻會因此充斥著無法無天的情況，變態會特別多，感情方面需謹慎選擇，小心恐怖情人，還有千萬別被自身情緒綁架。

但這16天也是增長智慧的好時機，邱彥龍老師表示，因為木星的關係，不論在家庭關係方面或自身安全感與情緒出口，都會大大的提升。建議多往國外、遠地去旅行，或者參加宗教活動、學習新知識，都會讓自己擁有不錯的收穫；另一方面，冥王星刑水星，這段時間小人會有點多，切記勿口無遮攔對人言語恐嚇或背後道人是非，容易引火自焚，招來禍凶或官訟；大環境方面，則恐出現資安、國安問題，有資料外洩或損毀、被滲透的可能，促使金融隱私與反詐騙議題更受到重視，某些特定人士或團體會被爆料或受調查，許多規定會變得比以往更加嚴格。

邱彥龍老師也提供【寒露轉運三法】讓大家參考：

1. 晨光靜定法：每日辰時7:30–9:00之間靜坐，手持白水晶或南洋珍珠，默念：「我收心聚力，說話有界，行動有力。」可搭配精油(佛手柑、雪松)嗅吸法，穩定身心靈的磁場。

2. 足浴淨場法(每週2次)：精油選用迷迭香(2滴)，加死海鹽、薑片與熱水，腳邊擺放黑曜石或白瑪瑙，能排濁氣與化解人際間的是非。

3. 寒露招財法：

10月11日（癸丑日） 適合賺錢、花錢或投資，讓財富流動。

10月16日（戊午日），適合簽約、策略轉換、談價格。

10月21日（癸亥日），適合付款、談合夥、收回款項。

由於季節正在轉換，邱彥龍老師也提醒，寒露期間要注意，感冒、發燒、腸胃炎、胃痛、胃食道逆流、腹瀉、嘔吐、脹氣、腫瘤、癌症、病毒感染、喉嚨發炎、心腦血管疾病、眼疾、癲癇、急性神經性疾病、循環系統問題、脾臟疾病、脊柱問題、水腫、內分泌失調、牙齒痛、韌帶傷、膝蓋痛、風濕、痛風、糖尿病、婦科問題、腳扭傷挫傷、皮膚病、肺病、腎臟病、淋巴腺疾病、性病、妄想症、毒癮及酗酒問題。

邱彥龍老師表示，由於寒露期間最旺的星是木星、火星、月亮及金星，因此對於慈善福利事業、司法界(律師、法官)、宗教命理行業、銀行金融保險業、印刷業、纖維業、橡膠塑膠業、軍工產業、化學產業、醫藥醫美產業、消防產業、軍公教、文化藝術產業、新聞出版業、進出口貿易、民生產業、婦女產業、公共事業、五穀雜糧、油類、飲料產業、炭權、環保產業、自然發電業、養老院、長照業等25種產業都是走旺運。

另外，邱彥龍老師也分析，包含上升、太陽或月亮星座落在巨蟹、天蠍、射手、水瓶、雙子跟天秤等6個星座者，都擁有相對的幸運，不但有解決問題的能力，也有改革與努力的決心，知道提升自我的方向。

邱彥龍老師並引用《易林·家人之旅》卦：『山陵丘墓，魂魄室屋。精光竭盡，長臥無覺。』說明寒露期間雖遇四凶星逆行，但不用太在意任何發生的事，也無須完美情節，盡心盡力就好。