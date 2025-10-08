今寒露！命理師點名「4大轉運生肖」成年底最大爆發戶

今天(10/8) 進入寒露，雖秋老虎仍發威，但也逐漸有了秋意，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，寒露期間有4大生肖越冷越強，把握住機會的話，將有幸成為年底最大暴發戶。這4大轉骨生肖中，屬兔者有合夥人相助，偏財運旺；屬雞者人氣跟魅力大幅提升，順風順水；屬狗者只要懂得設立界線，財富會有所增長；屬馬者則是貴人眾多，事業財特旺。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(10/08至10/23) 12生肖運勢排行：

Top12 ： 牛

屬牛的朋友，這段時間需要重塑自我，做任何事不要過於魯莽，會有貴人、合夥人或另一半的相助與照應，所以不用太擔心，先打好地基再動作會比較穩妥，任何事衝動易招反噬。

Top11 ： 鼠

屬鼠的朋友，這段時間適合穩健的慢慢前行，雖然機會還未特別明顯，但穩定的資源是你的優勢，會有貴人助你一臂之力，但也要親力親為，雖說凡事要有耐心，但也不能一動不動的傻傻的等待，也切記不要高風險投資。

Top10 ： 猴

屬猴的朋友，這段時間有無形磁場相助，容易因外表跟名氣而得財，但有某些執著讓你想放棄一切，有中斷合作關係或感情關係的念頭，雖說價值觀被質疑很痛苦，但這只是校正期需要做調整而已，切勿過度自責與批判，否則會阻礙前進。

Top9 ： 羊

屬羊的朋友，這段時間容易因爆紅而有速財入袋，事業也能有不錯的進展，幸運值極高，但立場上容易被拉扯，讓人有模糊不清的感覺，需要清晰的表態，勿抱怨或過度的控制與佔有，才不會讓人家覺得不舒服。

Top8 ： 龍

屬龍的朋友，這段時間名氣增長快速，財運方面，努力已久，有機會看見回報，但是壓力大、責任重，需要注意身心平衡，多留時間休息，與人溝通也要謹慎，才不會招惹是非。

Top7 ： 蛇

屬蛇的朋友，這段時間有無形的磁場助力，容易在團體中成為領導者或注目的焦點，非常受人歡迎與喜愛，多多祈福會更加順利。在國外、異鄉、宗教團體或學習的地方容易遇到貴人。雖有規劃跟理想，但還是要先腳踏實地，審視自我資源能否配合得上，勿太過理想化，衝動行事。

Top6 ： 虎

屬虎的朋友，這段時間事業運、工作運都能順利進行，偏財運強，但此時需要花點時間自我覺察和修復內心，因為壓力和業力問題，心靈需要被喚醒，才有機會讓你得到療癒和成長。勿過度敏感，也不要逃避問題，需要主動處理自己與他人的情緒。

Top5 ： 豬

屬豬的朋友，這段時間正財運、偏財運跟桃花運皆旺，擁有貴人相助，在工作上說太多話容易被誤解，不如精簡主題與焦點，直接點出重點就好，也要注意與異性間的糾紛。

Top4 ： 兔

屬兔的朋友，這段時間容易被誤解，需要堅守核心價值，並且在社群中重新塑造形象，加深潛在影響力，能得到合夥人或另一半的幫助，偏財運旺，但見好就收，切勿久戰。

Top3 ： 雞

屬雞的朋友，這段時間容易吸引目光與支持，也有貴人暗地幫忙，人氣和魅力大幅提升，可以將流量變現，但切記勿被表象遮住真心，保持真誠比表演重要唷。

Top2 ： 狗

屬狗的朋友，這段時間財富上有所增長，自帶幸運，內在也很有安全感，同時也能感受到外界的支持，雖然事業上壓力不小，會快速的失去朋友，但也會再增加新友人，所以不用擔心。可以增強靈性層面成長，切忌過度照顧他人，可能會耗損自己，需要設立界線。

Top1 ：馬

屬馬的朋友，這段時間建議多用心加強溝通能力，會讓你有所突破，在大環境中受人喜愛，由於人緣變好，能捕獲不少粉絲，事業財望，貴人眾多，切記要穩定情緒，控制慾跟佔有慾也別太強，否則容易有摩擦。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。