今天入「寒露」4生肖忌醫院探病 易替人受災 保養首重「潤肺益胃」

今天上午8時42分會進入寒露節氣，此節氣天氣轉涼，露水日多，氣溫變低，命理師楊登嵙提醒，古語有云「寒從足生」，此節氣養生首重養陰防燥、潤肺益胃，屬虎、兔、馬、狗等4個生肖的民眾，在此節氣身體抵抗力較差，需注意腹部疾病、飲食衛生，也需避免到醫院探病，以免替人受災厄。

命理師楊登嵙說，寒露節氣過後，不少人會感覺天氣一天比一天冷，開始進補，選擇吃羊肉、火鍋等食物，達到暖胃的目的，不過在此節氣，建議不要大魚大肉，需適當多吃一些甘潤的食物養肺潤腸。

楊登嵙說，此節氣的養生食物最好以「潤肺生津，健脾益胃」為主，適宜吃的有百合、大棗、紅薯、枸杞、南瓜、雪梨、柿子、香蕉、胡蘿蔔、冬瓜、銀耳、豆類、菌類等，避免辛辣刺激。

他說，此節氣天氣乾燥易出現口渴、喉嚨乾、唇燥、皮膚乾澀等「秋燥病」，也需多吃水果、喝開水、綠豆湯、豆漿、牛奶等滿足身體需要，提高抗燥力。

他建議，寒露節氣過後，天氣變涼，「寒從足生」，腳離心臟最遠，血液供應較少，再加上脂肪層薄，保溫性能差，非常容易受到冷刺激的影響，特別是抵抗力弱的老年人和嬰幼兒，此節氣尤其要注意保暖防寒，以免受到感冒等常見病的侵襲。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。