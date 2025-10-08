快訊

顏正國肺腺癌逝世！蘇一峰：有症狀就醫多已末期 預防最好方法是它

非T17、18不可？轉向他國？改選T12？ 幫輝達解套 時間壓力大

今天寒露 住家這事沒做恐添衰氣 屬兔慎防多事秋

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
寒露多落在每年的10月8日至9日交節，今年的「寒露」就在今天上午8時40分57秒交節氣。圖／AI生成
寒露多落在每年的10月8日至9日交節，今年的「寒露」就在今天上午8時40分57秒交節氣。圖／AI生成

今天是節氣寒露」將進入深秋，命理師柯柏成提醒，寒露後若發現家中植栽枯黃，應立即更換避衰氣；多事之秋，來年太歲影響力增加，兩股太歲拉扯下，人心浮躁易做錯誤判斷，尤其寒露與生肖兔相沖，應避免重大決策，勿熬夜晚睡。

柯柏成指出，「寒露」在24節氣中排列第17個，「月令七十二候集解」上記載，「九月節，露氣寒冷，將凝結也」，意思是氣溫比白露時更低，地面的露水更冷，快要凝結成霜了，一過中秋後就會明顯感到涼意，今年寒露則緊接在中秋之後。

寒露多落在每年的10月8日至9日交節，今年的「寒露」就在農曆8月（小）17，就在今天上午8時40分57秒交節氣；寒露後，若發現家裡觀景草木凋零，應立即更換枯黃植物，避免衰氣滯留，可擺放像菊花等橙紅色花卉激活生氣。

柯柏成也提到，俗話說「多事之秋」，是因為中秋一過，今年還沒被太歲討到的，因所剩時間不多要盡快討，又因來年的太歲影響力漸增，且等了60年，等不及要討，兩股太歲力量的拉扯下，人心會越來越浮躁，進而容易做出錯誤的判斷。

特別值得注意的是，寒露這個節氣與生肖兔相沖，因此屬兔者要避免重大決策，也要避免和別人爭執起衝突，務必平心靜氣，能讓就讓，切勿生氣，也不要熬夜晚睡，以免影響心緒，行事保持謹慎，有助於穩定運勢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

寒露 節氣

延伸閱讀

「寒露」腳不露！避足底寒氣、注意頸部保暖…中醫師授4大保暖防病攻略

中秋訂「1萬塊」燒肉大餐 被女友家人酸不夠派頭…他1招反制全網讚爆

周三「寒露」深秋轉涼！生肖猴別去山區、馬怕過勞、這動物當心扭傷腳

南韓過中秋家人相聚、祭祖 北韓金日成時代曾廢除節日

相關新聞

周三「寒露」深秋轉涼！生肖猴別去山區、馬怕過勞、這動物當心扭傷腳

10月8日(周三)適逢「寒露」，也是24節氣中的第17個節氣，此時太陽到達黃經195度。根據《月令七十二候集解》，「九月節，露氣寒冷，將凝結也。」寒露時節氣溫較「白露」時更低，露水更多，也就是地面上潔白晶瑩的露水即將凝結成霜的意思，「寒露」也代表時序進入深秋。。

三星座最能守住錢包！處女天天記帳、「這星座」長線錢滾錢

每個人都有購物的慾望，要如何克服它，並守住自己的錢包，是許多人應該學習的事。星座專家白瑜在節目《命運好好玩》中分享3個靠自己守住錢包的星座，快來看看他們有什麼方法吧！請參考太陽、上升、金星、2宮星座。

周三寒露到！屬龍當心 4生肖周六前拚轉運旺翻天

10月8日（三）迎來節氣「寒露」，民俗專家廖大乙說，今年寒露緊接中秋，磁場更不穩卻也是開運大好時機，不妨把握今起至11日...

今天寒露 住家這事沒做恐添衰氣 屬兔慎防多事秋

今天是節氣「寒露」將進入深秋，命理師柯柏成提醒，寒露後若發現家中植栽枯黃，應立即更換避衰氣；多事之秋，來年太歲影響力增加...

今天入「寒露」4生肖忌醫院探病 易替人受災 保養首重「潤肺益胃」

今天上午8時42分會進入寒露節氣，此節氣天氣轉涼，露水日多，氣溫變低，命理師楊登嵙提醒，古語有云「寒從足生」，此節氣養生...

每日星座運勢／獅子管理者知人善用 易獲部屬尊重

2025-10-08牡羊座短評：能量的累積要靠休息。【整體運】今天的你特別細心，懂得設身處地為他人著想，極易感動對方；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益才會多；沒有得到充分的休息，工作起來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。