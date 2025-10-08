今天寒露 住家這事沒做恐添衰氣 屬兔慎防多事秋
今天是節氣「寒露」將進入深秋，命理師柯柏成提醒，寒露後若發現家中植栽枯黃，應立即更換避衰氣；多事之秋，來年太歲影響力增加，兩股太歲拉扯下，人心浮躁易做錯誤判斷，尤其寒露與生肖兔相沖，應避免重大決策，勿熬夜晚睡。
柯柏成指出，「寒露」在24節氣中排列第17個，「月令七十二候集解」上記載，「九月節，露氣寒冷，將凝結也」，意思是氣溫比白露時更低，地面的露水更冷，快要凝結成霜了，一過中秋後就會明顯感到涼意，今年寒露則緊接在中秋之後。
寒露多落在每年的10月8日至9日交節，今年的「寒露」就在農曆8月（小）17，就在今天上午8時40分57秒交節氣；寒露後，若發現家裡觀景草木凋零，應立即更換枯黃植物，避免衰氣滯留，可擺放像菊花等橙紅色花卉激活生氣。
柯柏成也提到，俗話說「多事之秋」，是因為中秋一過，今年還沒被太歲討到的，因所剩時間不多要盡快討，又因來年的太歲影響力漸增，且等了60年，等不及要討，兩股太歲力量的拉扯下，人心會越來越浮躁，進而容易做出錯誤的判斷。
特別值得注意的是，寒露這個節氣與生肖兔相沖，因此屬兔者要避免重大決策，也要避免和別人爭執起衝突，務必平心靜氣，能讓就讓，切勿生氣，也不要熬夜晚睡，以免影響心緒，行事保持謹慎，有助於穩定運勢。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
