快訊

影／國道五股路段大巴士車禍 28人受傷分送3家醫院

魏德聖陷債務黑洞！再遭追討7000萬 國片英雄變負債導演

國1北上五股大客車和大貨車追撞「回堵15公里」 應變小組處理中

三星座最能守住錢包！處女天天記帳、「這星座」長線錢滾錢

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家白瑜在節目中分享3個靠自己守住錢包的星座。圖／AI生成
星座專家白瑜在節目中分享3個靠自己守住錢包的星座。圖／AI生成

每個人都有購物的慾望，要如何克服它，並守住自己的錢包，是許多人應該學習的事。星座專家白瑜在節目《命運好好玩》中分享3個靠自己守住錢包的星座，快來看看他們有什麼方法吧！請參考太陽、上升、金星、2宮星座。

TOP3 處女座／節制細心 記帳理財

守財不是從賺錢開始，而是消費開始，處女座會仔細地記住每一個消費的款項，無論是吃飯、旅遊還是買衣服，都會善用手中的工具記帳，買東西也很節制，就算有錢也不會衝動消費，節制來自於細心，知道自己在做什麼。

TOP2 金牛座／重視穩定 長線思維

金牛座很會計劃，非常懂得錢滾錢的方式，既可以投資未來又能夠增加朋友間的連結，雖然看起來金牛座很享受人生，但他換來的是更多的機會、更大的眼界，懂得利用投資賺錢，並守住財富。

TOP1 摩羯座／務實自律 事先規劃

懂得規劃是守財最重要的部分，摩羯座就是財務規劃的專家，會去審視自己平時花費在哪裡，並找出更省錢的方式消費，長久以後，便能累積大量財富，如果身邊朋友是魔羯座的，也可以請他幫你規劃財務喔。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 記帳

延伸閱讀

霸氣外表藏不住溫柔內心！3星座反差感太強 冷酷無情的他給伴侶滿滿安全感

打不死的「小強」！3星座生命力超強...天蠍蛻變重生、他堅持到底

3大值得為愛「砸重本」追求的績優股星座曝光！遇到千萬別小氣

「喜歡」和「愛」有多不一樣？3大星座情感邊界大公開！

相關新聞

沒人陪也無所謂！「5大星座」一個人過日子反而更開心

有些人天生就能把「孤單」過成「自在」，不需要熱鬧的人群，也能在獨處裡找到快樂與力量。他們懂得享受一個人的時光，把安靜視為能量，把孤獨當作養分。對這些人來說，一個人不是寂寞，而是自由的選擇，更是一種獨特的生活態度。

今寒露！命理師點名「4大轉運生肖」成年底最大爆發戶

今天(10/8) 進入寒露，雖秋老虎仍發威，但也逐漸有了秋意，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，寒露期間有4大生肖越冷越強，把握住機會的話，將有幸成為年底最大暴發戶。這4大轉骨生肖中，屬兔者有合夥人相助，偏財運旺；屬雞者人氣跟魅力大幅提升，順風順水；屬狗者只要懂得設立界線，財富會有所增長；屬馬者則是貴人眾多，事業財特旺。

周三「寒露」深秋轉涼！生肖猴別去山區、馬怕過勞、這動物當心扭傷腳

10月8日(周三)適逢「寒露」，也是24節氣中的第17個節氣，此時太陽到達黃經195度。根據《月令七十二候集解》，「九月節，露氣寒冷，將凝結也。」寒露時節氣溫較「白露」時更低，露水更多，也就是地面上潔白晶瑩的露水即將凝結成霜的意思，「寒露」也代表時序進入深秋。。

三星座最能守住錢包！處女天天記帳、「這星座」長線錢滾錢

每個人都有購物的慾望，要如何克服它，並守住自己的錢包，是許多人應該學習的事。星座專家白瑜在節目《命運好好玩》中分享3個靠自己守住錢包的星座，快來看看他們有什麼方法吧！請參考太陽、上升、金星、2宮星座。

周三寒露到！屬龍當心 4生肖周六前拚轉運旺翻天

10月8日（三）迎來節氣「寒露」，民俗專家廖大乙說，今年寒露緊接中秋，磁場更不穩卻也是開運大好時機，不妨把握今起至11日...

今天寒露 住家這事沒做恐添衰氣 屬兔慎防多事秋

今天是節氣「寒露」將進入深秋，命理師柯柏成提醒，寒露後若發現家中植栽枯黃，應立即更換避衰氣；多事之秋，來年太歲影響力增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。