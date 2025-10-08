三星座最能守住錢包！處女天天記帳、「這星座」長線錢滾錢

每個人都有購物的慾望，要如何克服它，並守住自己的錢包，是許多人應該學習的事。星座專家白瑜在節目《命運好好玩》中分享3個靠自己守住錢包的星座，快來看看他們有什麼方法吧！請參考太陽、上升、金星、2宮星座。

TOP3 處女座／節制細心 記帳理財

守財不是從賺錢開始，而是消費開始，處女座會仔細地記住每一個消費的款項，無論是吃飯、旅遊還是買衣服，都會善用手中的工具記帳，買東西也很節制，就算有錢也不會衝動消費，節制來自於細心，知道自己在做什麼。

TOP2 金牛座／重視穩定 長線思維

金牛座很會計劃，非常懂得錢滾錢的方式，既可以投資未來又能夠增加朋友間的連結，雖然看起來金牛座很享受人生，但他換來的是更多的機會、更大的眼界，懂得利用投資賺錢，並守住財富。

TOP1 摩羯座／務實自律 事先規劃

懂得規劃是守財最重要的部分，摩羯座就是財務規劃的專家，會去審視自己平時花費在哪裡，並找出更省錢的方式消費，長久以後，便能累積大量財富，如果身邊朋友是魔羯座的，也可以請他幫你規劃財務喔。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。