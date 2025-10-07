明明有顏值！3星座卻想靠實力闖天下...水瓶樣樣精通、他出場即焦點

每個人的人生觀不見得相同，倚靠自己的實力獲得別人的認可，也是許多人努力的目標。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個明明可以靠顏值，卻選擇靠實力的星座，請參考太陽、上升、水星、3宮星座。

TOP3 水瓶座／魅力多元 才華亮眼

不管自己的專業還是如今在哪裡工作，水瓶座就是「八爪章魚」，各領域都要跨一腳，靠著斜槓賺錢，越有資源，越能掌握各個方向成功的祕訣，只要給他機會都能很珍惜，加上本身就很聰明，在各行各業都有一席之地。

TOP2 獅子座／優雅得體 實力累積

獅子座很擅長把自己變成大家目光的焦點，又努力卻又不會被嫉妒，只要給他時間，就能把握分寸，既能展現自己的優雅，又能知道每個人需要什麼，盡可能把所有人都照顧到，他的自尊心來自於自身努力的結果，值得所有人學習。

TOP1 天蠍座／氣場迷人 專業精湛

雖然天蠍座希望有著讓別人看不透的氣場，但是他知道這種氣場屬於高段位，需要自身努力深耕的，天蠍座除了努力外，更能讓別人覺得他隨時都很有新鮮感、很有魅力，結合許多專業能力，在經濟上層層高漲，並透過累積知識獲得其獨特魅力。

