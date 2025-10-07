快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

聽新聞
0:00 / 0:00

明明有顏值！3星座卻想靠實力闖天下...水瓶樣樣精通、他出場即焦點

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家白瑜老師在節目中分享3個明明可以靠顏值，卻選擇靠實力的星座。圖／AI生成
星座專家白瑜老師在節目中分享3個明明可以靠顏值，卻選擇靠實力的星座。圖／AI生成

每個人的人生觀不見得相同，倚靠自己的實力獲得別人的認可，也是許多人努力的目標。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個明明可以靠顏值，卻選擇靠實力的星座，請參考太陽、上升、水星、3宮星座。

TOP3 水瓶座／魅力多元 才華亮眼

不管自己的專業還是如今在哪裡工作，水瓶座就是「八爪章魚」，各領域都要跨一腳，靠著斜槓賺錢，越有資源，越能掌握各個方向成功的祕訣，只要給他機會都能很珍惜，加上本身就很聰明，在各行各業都有一席之地。

TOP2 獅子座／優雅得體 實力累積

獅子座很擅長把自己變成大家目光的焦點，又努力卻又不會被嫉妒，只要給他時間，就能把握分寸，既能展現自己的優雅，又能知道每個人需要什麼，盡可能把所有人都照顧到，他的自尊心來自於自身努力的結果，值得所有人學習。

TOP1 天蠍座／氣場迷人 專業精湛

雖然天蠍座希望有著讓別人看不透的氣場，但是他知道這種氣場屬於高段位，需要自身努力深耕的，天蠍座除了努力外，更能讓別人覺得他隨時都很有新鮮感、很有魅力，結合許多專業能力，在經濟上層層高漲，並透過累積知識獲得其獨特魅力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

秋冬不孤寂！四星座被「新緣分」包圍…天秤舞台變大、他有異地戀

打不死的「小強」！3星座生命力超強...天蠍蛻變重生、他堅持到底

3大值得為愛「砸重本」追求的績優股星座曝光！遇到千萬別小氣

「喜歡」和「愛」有多不一樣？3大星座情感邊界大公開！

相關新聞

周三「寒露」深秋轉涼！生肖猴別去山區、馬怕過勞、這動物當心扭傷腳

10月8日(周三)適逢「寒露」，也是24節氣中的第17個節氣，此時太陽到達黃經195度。根據《月令七十二候集解》，「九月節，露氣寒冷，將凝結也。」寒露時節氣溫較「白露」時更低，露水更多，也就是地面上潔白晶瑩的露水即將凝結成霜的意思，「寒露」也代表時序進入深秋。。

3生肖未來2年迎巔峰！屬蛇最被看好 靠「直覺」翻轉事業運

《搜狐網》點名三大生肖未來兩年將迎來巔峰期！分別是屬龍、蛇、馬的朋友，不論在事業、財富或人際關係上，都將展現強大上升能量，其中以屬蛇者最被看好，才華與洞察力將助他們在職場中脫穎而出。

明明有顏值！3星座卻想靠實力闖天下...水瓶樣樣精通、他出場即焦點

每個人的人生觀不見得相同，倚靠自己的實力獲得別人的認可，也是許多人努力的目標。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個明明可以靠顏值，卻選擇靠實力的星座，請參考太陽、上升、水星、3宮星座。

3生肖女年紀越大越旺夫！她是家中財神爺 為子女未來打下基礎

有些女性隨著年紀增長，帶動丈夫、家庭的整體運勢越來越強，「搜狐網」就點名3個生肖的女性，年紀越大旺夫運越強，財運擋也擋不住。

3生肖秋冬健康拉警報！牛留意腸胃、這動物小心骨折

鄰近秋冬，除了要準備秋冬保暖衣物外，更要留意自身的健康狀況。命理專家周映君在節目《命運好好玩》中分享3個秋冬要注意健康的生肖，提醒民眾天氣變冷，更要注意心血管疾病的風險。

周三寒露到！屬龍當心 4生肖周六前拚轉運旺翻天

10月8日（三）迎來節氣「寒露」，民俗專家廖大乙說，今年寒露緊接中秋，磁場更不穩卻也是開運大好時機，不妨把握今起至11日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。