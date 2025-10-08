多星逆行…「寒露」一直震！命理師預言下半年國運：凶殺、傳染病變多

今天是24節氣的寒露，從早開始就發生多次地震。命理專家小孟老師日前發布影片，為下半年房市、股市和天氣預言，也幫執政黨、國民黨、總統和盧秀燕抽取塔羅牌，分析政治人物的未來運勢。小孟老師強調天王星逆行，會讓台灣小地震不斷，今天就應驗了。

小孟老師在YouTube發布影片，表示下半年木星會逆行，所以房地產不會大跌，交易量雖然會縮一點，但是會有觸底反彈的跡象，成交量會隨著政府政策寬鬆而增加，所以要等到房市完全崩盤恐怕比較難，建議把錢放在基金或股票上，不要去炒房，50年以上老房子可能會跌，但新屋仍會創新高。

小孟老師預言，股市也會回調，還是會上漲，不要被負面消息影響。川普在10月、11月份會讓很多人面臨降息或關稅的問題，恐懼感會造成股市會回調震盪，但最終還是會往好的方向走。

天王星逆行，代表小地震不斷，但只是正常能量釋放而已，人民的意識形態也會隨著天王星逆行轉變，代表過去人們認為民主自由很重要，但現在會覺得美國領導者過於強勢，心態上會發生改變，通膨在台灣也會也所控制，但是傳產會很辛苦，其他產業都會觸底反彈。

第五個海王星逆行，凶殺案會變多，要注意船隻安全，傳染病、病毒的影響也會加劇，孩童和老人要小心，暴雨也會變多，要注意行車安全。

小孟老師為執政黨抽取的塔羅牌是「慈悲」卡，代表執政黨接下來要發揮慈悲的能量，戰術跟戰法上可能要有所改變，過去可能比較剛烈，接下來要柔軟你的心，用更慈悲的胸懷去包容每一個不喜歡你的人，就能提升運勢。

小孟老師也幫總統抽塔羅牌，抽到的是「淨化」卡，建議要清除堵塞之物，淨化身旁的事物，就能改善你的風水，如果總統身旁有一些不好的人，一定要改快清除掉，要把能量發揮在好的人身上。

小孟老師隨後幫國民黨抽一張牌，抽到「拿回你力量」的卡，意旨藍營下半年很有機會拿回屬於自己的東西，只要好好運用現在的力量，不要分裂，就很有機會，另外此張牌也跟女性有關，建議國民黨要更著重在女性身上，就可以提升運氣。

小孟老師更幫盧秀燕抽卡，她的卡是「展開妳的翅膀」，意思是說她千萬不要退縮，此時正是起飛的時候，所做的一切犧牲和努力都是對的，她的決定也是對的。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。