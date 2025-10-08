快訊

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
圖為財運示意圖。圖／AI生成
圖為財運示意圖。圖／AI生成

10月10日(周五)是國慶日，雙十節同時也是十全十美的大好日子。小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享「雙十節國慶日3生肖，天降好運十全十美！」快看看你上榜沒。

▍三生肖天降好運

屬虎：正財大旺 人氣十足

過去累積的經驗與實力開始嶄露頭角，業務性質的工作會有老客人介紹新客人；雙十後人際關係良好，會得到很多好消息，因為偏財運加持，買樂透或刮刮樂會有意外之財。

屬兔：桃花大開 副業大開

雙十屬兔的人可說是名利雙收，想轉換跑道的朋友可能會發展到全新領域，雖然會因此擔心，但跨出這一步就能打開很好的新道路。

屬鼠 撥雲見日 投資回收

屬老鼠的人，雙十後對追求目標的方向與定位會越來越清晰，小孟老師建議雙十要增強勇氣，要對自己有信心，偏財運屬於優良等級，過去的投資會看見回報，在新的挑戰裡會有意外收穫。

▍雙十節開運大法

綑綁財運

小孟老師透露，雙十國慶當日（10/10）用紅線將10根筷子綁起來，接著將其放在家中大門敞開45度角的位置，象徵正財和偏財一次綑綁起來，讓財運一飛衝天。

喝財水、養錢母

另外，可以選在雙十節早上10時10分，在房間4個角落分別放10枚10元硬幣，並在10天後花掉，錢多到賺不完，接下來一整年財氣興旺。再者，小孟老師表示，雙十節當日的中午11時至下午1時是太陽最強的時刻，可以在家中用飲水機接水，並心中冥想著十字架形狀後再喝下，便能得到天神的加持。

若想要求偏財的人，小孟老師建議在雙十節當天早上10時10分，準備現金1010元將其放入紅包袋裡，並置於床下睡10天，此作法代表十全十美，10天後再把錢存入銀行當錢母，能讓你的投資運偏財運大旺。

求桃花這樣做

最後，對於渴望得到桃花，想要求十全十美感情的人，小孟老師指出可以在雙十節當天晚上10時10分，向著月亮冥想並且數10朵玫瑰花能讓感情運大旺，有機會得到理想中的愛情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

多星逆行…「寒露」一直震！命理師預言下半年國運：凶殺、傳染病變多

今天是24節氣的寒露，從早開始就發生多次地震。命理專家小孟老師日前發布影片，為下半年房市、股市和天氣預言，也幫執政黨、國民黨、總統和盧秀燕抽取塔羅牌，分析政治人物的未來運勢。小孟老師強調天王星逆行，會讓台灣小地震不斷，今天就應驗了。

「三大生肖」性格直率但不白目…相處很舒服！ 馬熱情開朗、他說到做到

有些人天生「直腸子」，說話坦率直接、做事有原則，但有時候卻因為太直接得罪人。搜狐網分享，有三個生肖個性耿直但卻不白目，真誠又重情重義，給人滿滿信賴感，和他們相處會覺得踏實又舒服。

娶到賺到！「三星座女生」高情商又懂得愛…讓老公眷戀一輩子

有些女生不一定外貌出色，卻能憑著高情商讓老公一輩子離不開。搜狐網分享，有三個生肖女生性格好、情商高、她們懂得愛、會體貼，夫妻生活越久越甜，老公娶到她們絕對賺到。

好運來敲門！農曆八月「這幾個生肖」財運桃花雙滿格

2025年乙巳蛇年農曆八月（國曆2025/9/22～2025/10/20），恰逢秋分與寒露這兩個節氣，而且，喜迎中秋佳節，氣候涼爽宜人，家家戶戶慶團圓。在如此美好的時節，十二生肖運勢是否暢旺順遂？請跟隨科技紫微網一起來看一看吧。祝福你：花好月圓人團圓，事事圓滿福祿至！

秋天倒數…「寒露」四大凶星逆行 命理師：6星座相對幸運

今天(10/8)寒露，也是秋天最後一個月的倒數，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，此時正逢四大凶星『土星、冥王星、海王星、天王星』逆行，是舊世界最後一次的收尾，過往累積沒處裡完的問題，會在最後四個月做個了結，對某些人來說，是重生轉變的時機，但對某些人則是毀滅。邱彥龍老師更提醒，世界的多變即將到來，雖然目前已經有些許感受，但到了2026年的5月之後，才正式開課，凡事皆有「可能」，容易讓人措手不及。

