雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

10月10日(周五)是國慶日，雙十節同時也是十全十美的大好日子。小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享「雙十節國慶日3生肖，天降好運十全十美！」快看看你上榜沒。

▍三生肖天降好運

屬虎：正財大旺 人氣十足

過去累積的經驗與實力開始嶄露頭角，業務性質的工作會有老客人介紹新客人；雙十後人際關係良好，會得到很多好消息，因為偏財運加持，買樂透或刮刮樂會有意外之財。

屬兔：桃花大開 副業大開

雙十屬兔的人可說是名利雙收，想轉換跑道的朋友可能會發展到全新領域，雖然會因此擔心，但跨出這一步就能打開很好的新道路。

屬鼠 撥雲見日 投資回收

屬老鼠的人，雙十後對追求目標的方向與定位會越來越清晰，小孟老師建議雙十要增強勇氣，要對自己有信心，偏財運屬於優良等級，過去的投資會看見回報，在新的挑戰裡會有意外收穫。

▍雙十節開運大法

綑綁財運

小孟老師透露，雙十國慶當日（10/10）用紅線將10根筷子綁起來，接著將其放在家中大門敞開45度角的位置，象徵正財和偏財一次綑綁起來，讓財運一飛衝天。

喝財水、養錢母

另外，可以選在雙十節早上10時10分，在房間4個角落分別放10枚10元硬幣，並在10天後花掉，錢多到賺不完，接下來一整年財氣興旺。再者，小孟老師表示，雙十節當日的中午11時至下午1時是太陽最強的時刻，可以在家中用飲水機接水，並心中冥想著十字架形狀後再喝下，便能得到天神的加持。

若想要求偏財的人，小孟老師建議在雙十節當天早上10時10分，準備現金1010元將其放入紅包袋裡，並置於床下睡10天，此作法代表十全十美，10天後再把錢存入銀行當錢母，能讓你的投資運偏財運大旺。

求桃花這樣做

最後，對於渴望得到桃花，想要求十全十美感情的人，小孟老師指出可以在雙十節當天晚上10時10分，向著月亮冥想並且數10朵玫瑰花能讓感情運大旺，有機會得到理想中的愛情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

