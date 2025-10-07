聽新聞
周三「寒露」深秋轉涼！生肖猴別去山區、馬怕過勞、這動物當心扭傷腳
10月8日適逢「寒露」，也是24節氣中的第17個節氣，此時太陽到達黃經195度。根據《月令七十二候集解》，「九月節，露氣寒冷，將凝結也。」寒露時節氣溫較「白露」時更低，露水更多，也就是地面上潔白晶瑩的露水即將凝結成霜的意思，「寒露」也代表時序進入深秋。。
小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書也提醒，在節氣「寒露」天氣轉涼時候，12生肖、12星座各自有需要注意的事情。
▍12生肖要注意
龍要注意筋骨。
兔要注意身心健康。
豬不宜運動過量。
蛇避免濃茶。
牛注意情緒不穩。
虎當心酒肉友人。
馬過度忙碌。
老鼠注意疲勞。
狗飲食不宜過量。
雞少吃肉類。
猴避免前往山區。
羊注意腳筋骨。
▍12星座要注意
天秤座不宜飲酒過量。
雙魚座注意皮膚保養。
巨蟹座天氣溫差要注意。
雙子座不宜過度使用手機。
射手座旅遊注意天氣變化。
處女座購買商品要比價。
牡羊座注意過敏與氣溫。
天蠍座穿著要保暖。
獅子座遠離感冒中人。
水瓶座不宜亂開玩笑。
摩羯座注意食物保鮮
金牛座工作壓力不宜過大。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
