周三「寒露」深秋轉涼！生肖猴別去山區、馬怕過勞、這動物當心扭傷腳

10月8日適逢「寒露」，也是24節氣中的第17個節氣，此時太陽到達黃經195度。根據《月令七十二候集解》，「九月節，露氣寒冷，將凝結也。」寒露時節氣溫較「白露」時更低，露水更多，也就是地面上潔白晶瑩的露水即將凝結成霜的意思，「寒露」也代表時序進入深秋。。

小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書也提醒，在節氣「寒露」天氣轉涼時候，12生肖、12星座各自有需要注意的事情。

▍12生肖要注意 龍要注意筋骨。 兔要注意身心健康。 豬不宜運動過量。 蛇避免濃茶。 牛注意情緒不穩。 虎當心酒肉友人。 馬過度忙碌。 老鼠注意疲勞。 狗飲食不宜過量。 雞少吃肉類。 猴避免前往山區。 羊注意腳筋骨。

▍12星座要注意 天秤座不宜飲酒過量。 雙魚座注意皮膚保養。 巨蟹座天氣溫差要注意。 雙子座不宜過度使用手機。 射手座旅遊注意天氣變化。 處女座購買商品要比價。 牡羊座注意過敏與氣溫。 天蠍座穿著要保暖。 獅子座遠離感冒中人。 水瓶座不宜亂開玩笑。 摩羯座注意食物保鮮 金牛座工作壓力不宜過大。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。