周三寒露到！屬龍當心 4生肖周六前拚轉運旺翻天

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
節氣「寒露」示意圖。本報資料照
10月8日（三）迎來節氣寒露」，民俗專家廖大乙說，今年寒露緊接中秋，磁場更不穩卻也是開運大好時機，不妨把握今起至11日5天行善布施轉運，尤其龍、狗、牛、羊4生肖可望中獎發財一步登天，唯當天正沖62歲肖龍者要當心。

廖大乙指出，「寒露」是入秋倒數第2個節氣，已是深秋，天氣轉冷，涼意更明顯，而俗諺「白露身不露，寒露腳不露」即是衣物準備換季，收起短褲、短裙，注意足部保暖，也能把握交節氣前後共5天轉運，尤其龍、狗、牛、羊4生肖。

由於，今年寒露緊接在中秋後，不過2天就遇到節氣轉換，磁場更不穩定，但也是行善布施，為自己開運、求財、招貴人的大好時機，不妨利用今起至11日（六）5天去常去的廟宇拜拜祈願，或捐血、關心久未聯繫的親友長輩等均是行布施。

廖大乙說，龍、狗、牛、羊4生肖龍年犯太歲，但蛇年漸轉好，下半年更有倒吃甘蔗之勢，只要把握「天時」寒露交節氣、「地利」住家附近常去的廟宇、「人和」關懷親友長輩，事半功倍累積福報，運勢可望一步登天，中獎發財機會也大增。

此外，深秋具陰暗氣息，穿搭上應避免易招惹負能量的黑色系，尤其忌諱全黑；反之，以金色、銀色等明亮喜氣的色系為宜。另，周三寒露當天，正沖62歲肖龍者，行事上仍得當心，更要廣結善緣，幫自己招貴人接福納財，以求否極泰來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

寒露 節氣 生肖

