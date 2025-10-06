錯過再等62年！中秋節遇這日子本世紀僅2天 今天補財庫旺爆

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿賴香珊／台中即時報導
今年中秋節遇到天赦日，命理師楊登嵙分享，本世紀僅有兩天是中秋節遇天赦日，建議前往廟宇祭祀補財庫，磁場特強。示意圖／AI生成
今年中秋節遇到天赦日，命理師楊登嵙分享，本世紀僅有兩天是中秋節遇天赦日，建議前往廟宇祭祀補財庫，磁場特強。示意圖／AI生成

今年中秋節是10月6日也剛好是「天赦日」，命理師楊登嵙分享，本世紀中秋節又遇到天赦日的狀況，只有兩次重疊，分別是今年及2087年，今天祭祀補財庫的磁場旺盛，若錯過今天得再等62年，民眾不妨善用今天，前往廟宇向玉皇大帝懺悔，祈求好韻、補財庫、化解冤親債主。

命理師楊登嵙說，天赦日每年只有5至7日，並不多見，今年10月6日「天赦日」剛好是農曆8月15日「中秋節」，下一次出現是在2087年（民國176年），本世紀僅有兩次「中秋節」與「天赦日」重疊，分別出現在2025年與2087年，錯過這次就得再等62年，今天磁場特別強旺，「補財庫」效用也特佳。

楊登嵙說，許多人會利用「天赦日」在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈感。赦罪後，便是「補財庫」、迎好運的好時機，大家相信天赦日祭拜完玉皇大帝後再「補財庫」、求好運，可以事半功倍，好運擋不住。

祭祀方式分述如下：

祭拜最佳時間：該日早上5點至下午3點。

供品：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆（代表一年12個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

祭祀方式：拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

中秋節 天赦日 楊登嵙

