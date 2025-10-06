錯過再等1甲子！中秋逢天赦日 最強轉運時機曝光

快訊

聯合報／ 記者賴香珊陳宏睿／南投即時報導
圖為拜拜示意圖。圖／本報資料照
今天是中秋節，也是土地公生又巧遇天赦日，民俗專家廖大乙表示，今天是最強運日，想轉運把握在下午5時前向土地公祝壽祈願，八大行業、考運欠佳及欠業績等3類人「黑暗中求光明」，傍晚5時後到晚上11時前去拜拿拐杖的土地公。

廖大乙指出，天赦日是懺悔日，也是百無禁忌日，想改運通常可在見天處，雙手合十誠心向玉皇大帝懺悔求特赦開恩，但今天天赦日逢中秋，相傳也是土地公聖誕，下一次更將在62年後，因此建議今天去拜土地公向祂誠心祈求會更有感應。

但民眾要注意，土地公神像不太一樣，主要有拿元寶、持拐杖、捧如意等3種外型，對應不同行業，拿元寶象徵財富、精打細算，適合持家、做生意、公司行號或金融業；手捧如意，象徵吉祥、權威和地位，適合做官、學生及文職工作的人。

手持拐杖的土地公是較典型的土地神，通常就是四處趴趴走，幫忙巡田頭看田尾，因此適合在外找客戶、有業績壓力的行業，像是保險、仲介、做業務的人，所以民眾在拜拜祈願時，不妨留意土地公外型，拜對了，所求之事才能事半功倍。

廖大乙說，拜土地公勿捨近求遠，找離自身住家或工作地點較接近的土地公廟，或自己平常最常拜的土地公，有交情或地緣關係求財或保平安更能獲庇佑，一般民眾可於今天上午5時後至下午5時前，帶伴手禮去跟土地公虔誠祝壽祈願。

倘若是八大行業、考運欠佳、要找客戶有業績壓力的業務或房仲等3類人，因是要從「黑暗中求光明」，建議要拜拿拐杖的土地公，同樣帶伴手禮，但是在下午5時後到晚上11時前去向祂誠心祈求，讓祂幫忙看頭看尾，運途可望一飛沖天。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

月亮、家庭聚會、中秋節示意圖。圖／AI生成
