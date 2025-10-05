明天中秋節12大民俗禁忌必知 4生肖財運炸裂可買樂透試手氣

明天是農曆八月十五日中秋節，中秋一家團圓，吃月餅、賞明月是中國幾千年的風俗，命理師楊登嵙說，習俗上，出門在外的異鄉人，在這一天也都應該闔家團圓，所以又叫「團圓節」，因為可以放假，可以吃上月餅，可以和家裡人好好團聚，中秋節當天有鼠、龍、猴、狗4個生肖財運特別旺，不妨買張彩券試試手氣。

中秋節12項民俗習慣與禁忌，分述如下：

一、桃花位：

2025年桃花位在東南方，「喜星」、「桃花星」、「官星」，主宰人際關係、事業、異性緣，可在此方的位置擺設向月下老人求來的紅線，正在開花的植物或放置粉紅色水晶球可增加異性緣及人際關係，提昇事業運。但要注意別擺設假花或大型空櫃子或大花瓶，以免造成爛桃花。

二、財位要光明：

客廳大門的斜對角落，該角落為藏風聚氣的「財位」，在家中的財位安置一盞燈，夜晚開啟照亮財運，可以讓家中的氣場更加充滿能量，個人財運更為順暢。2025年「中秋節」財運特別旺的生肖為鼠、龍、猴、狗。

三、排煙要乾淨：

中秋假期，很多親朋好友會來拜訪，做一頓豐盛的菜餚招待是很好的待客之道，但要注意排油煙機是否排煙順暢，否則油煙是不利人體健康，容易讓人吸入廢氣，易讓人走上霉運。

四、大門不可見爐灶：

站在大門口就可看見廚房爐火，那可是會破大財，必須遮蔽或移爐位。

五、客廳要整潔：

客廳是對外接待賓客的地方，影響到人際關係及貴人運，最好寬敞舒適，不一定要豪華，但務必整齊乾淨。

六、大門口要順暢：

大門口及玄關是家裡的門面，影響到前途是否光明、長遠，因此要保持通暢、明亮，不可放置雜物或鞋子亂擺，光線晦暗。

七、添貴氣：

在家中擺盆好的綠色植物，桂花更好，給家中添貴氣，提升家中的氣場。注意不可尖刺類植物，例如仙人掌，以免貴人不來。

八、聚人氣：

在中秋節日期間，多請朋友或家人來家中坐坐，走動走動，多聚人氣，有利家宅的興旺。

九、結好緣：

中秋節前走親訪友，互相贈送月餅、水果等禮品，增旺好人緣，加強社交運。一定要親自送上門，互相敘敘家常話，是維繫親友感情不可忽視的途徑。

十、忌果餅不圓：

中秋節拜月亮神，挑選水果和月餅的時候，一定要找圓的，寓意家人團團圓圓，和氣美滿，事事圓滿。祭拜完之後，家人一起分月餅吃。

十一、求好運：

在中秋節晚餐後，全家一起吃月餅、賞圓月時，可以準備三樣水果、糕點、拜神紙錢，焚香向太陰星君敬拜，口唸：「太陰星君在上，今逢您聖誕，信士（信女）某某某誠心敬拜太陰星君，祈求您大慈大悲，保佑我時來運轉，心想事成！」

十二、求姻緣：

中秋節這一天也是被視為促進姻緣的好日子，單身的人如果在這一天拜月老，會有更大的機會尋覓到良緣，讓有情人能夠終成眷屬。

準備鮮花水果至月老廟祭拜月下老人，口中唸誦「今逢中秋佳節，祈求月下老人能為某某某，牽線結緣，讓某某某能夠早結良緣，心想事成」，在香案上放根紅線，默念自己名字，說出自己的心願，祈請月老幫助，可以找到理想對象。

要記得描述出期望的對象條件（長相、高矮、個性、學歷高低、職業類別等，越清楚越好），祈求月老賜給姻緣紅線，將香案上的紅線隨身佩帶，置於皮包內或置於枕頭下。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。