6大吉日聚中秋 這4天「曬月亮」轉運…但4種人要「躲月」做1事可擋煞
農曆八月十五「中秋節」（6日）逢天赦日、月老生、土地公聖誕、臨水夫人林九娘壽誕，也是一粒萬倍日。民俗專家廖大乙說，中秋前後4天即今起至8日晚上9至11時「曬月亮」向太陰祈願轉運，蛇、豬、虎、猴4種人要「躲月」防煞。
廖大乙指出，乙巳年為「青蛇雙春閏月」是很特別的「三八年」，大到國家、小到個人運勢都動盪激進變化大，整體狀態低迷，因此更需要把握特殊節氣或節日來扭轉運勢添好運，而中秋相傳是月老生日、土地公誕辰，今年更是又尤為特殊。
農曆八月十五「中秋節」是月老生、土地公聖誕，也是臨水夫人林九娘壽誕，但今年除了神祇生日，還巧遇第5個天赦日，且是日本開啟財運的大吉日「一粒萬倍日」，6大吉日匯聚中秋，磁場更特殊，是化煞納福及改運、轉運的大好機會。
廖大乙說，今年中秋節是超級強運日，民眾若想為下半年求財開運招來好因（姻）緣，可把握中秋前後4天，即農曆八月十四至十七，也就是今天（5日）起至8日去拜月老，也能在這4天晚上9至11時「曬月亮」雙手合十虔誠向太陰祈求。
而在中秋當天去拜土地公為其祝壽，但要注意不要捨近求遠，帶伴手禮去自身住家及公司附近或常去較熟的土地公廟拜拜，若是為了親友或運途就是上午5時至下午5時去虔誠祈願，八大行業則是「暗夜求光明」下午5時至晚上11時為宜。
不過，他也提到，中秋雖是許多吉日匯聚，但太陰當道，恐沖煞今年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖，因此這4種人最好要待在室內「躲月」防煞，但中秋難免會在戶外烤肉，所以要是必須在見月處，那就戴頂帽子保護天靈蓋，也算是躲月。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
