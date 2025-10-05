快訊

6大吉日聚中秋 這4天「曬月亮」轉運…但4種人要「躲月」做1事可擋煞

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
滿月示意圖；圖為2020年5月7日的超級月亮。記者賴香珊／攝影
滿月示意圖；圖為2020年5月7日的超級月亮。記者賴香珊／攝影

農曆八月十五「中秋節」（6日）逢天赦日、月老生、土地公聖誕、臨水夫人林九娘壽誕，也是一粒萬倍日。民俗專家廖大乙說，中秋前後4天即今起至8日晚上9至11時「曬月亮」向太陰祈願轉運，蛇、豬、虎、猴4種人要「躲月」防煞。

廖大乙指出，乙巳年為「青蛇雙春閏月」是很特別的「三八年」，大到國家、小到個人運勢都動盪激進變化大，整體狀態低迷，因此更需要把握特殊節氣或節日來扭轉運勢添好運，而中秋相傳是月老生日、土地公誕辰，今年更是又尤為特殊。

農曆八月十五「中秋節」是月老生、土地公聖誕，也是臨水夫人林九娘壽誕，但今年除了神祇生日，還巧遇第5個天赦日，且是日本開啟財運的大吉日「一粒萬倍日」，6大吉日匯聚中秋，磁場更特殊，是化煞納福及改運、轉運的大好機會。

廖大乙說，今年中秋節是超級強運日，民眾若想為下半年求財開運招來好因（姻）緣，可把握中秋前後4天，即農曆八月十四至十七，也就是今天（5日）起至8日去拜月老，也能在這4天晚上9至11時「曬月亮」雙手合十虔誠向太陰祈求。

而在中秋當天去拜土地公為其祝壽，但要注意不要捨近求遠，帶伴手禮去自身住家及公司附近或常去較熟的土地公廟拜拜，若是為了親友或運途就是上午5時至下午5時去虔誠祈願，八大行業則是「暗夜求光明」下午5時至晚上11時為宜。

不過，他也提到，中秋雖是許多吉日匯聚，但太陰當道，恐沖煞今年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖，因此這4種人最好要待在室內「躲月」防煞，但中秋難免會在戶外烤肉，所以要是必須在見月處，那就戴頂帽子保護天靈蓋，也算是躲月。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

滿月示意圖；圖為2020年5月7日的超級月亮。記者賴香珊／攝影
滿月示意圖；圖為2020年5月7日的超級月亮。記者賴香珊／攝影
滿月示意圖；圖為2020年5月7日的超級月亮。記者賴香珊／攝影
滿月示意圖；圖為2020年5月7日的超級月亮。記者賴香珊／攝影

中秋節 土地公 月老

用肉眼就能看見！ 台北天文館預告：10月彗星、流星雨一次看

時序進入十月，台北天文館預告，十月的星空堪稱一場熱鬧的天象接力，從彗星到流星雨、行星合與月掩亮星，而且都是肉眼或簡易的雙...

6大吉日聚中秋 這4天「曬月亮」轉運…但4種人要「躲月」做1事可擋煞

農曆八月十五「中秋節」（6日）逢天赦日、月老生、土地公聖誕、臨水夫人林九娘壽誕，也是一粒萬倍日。民俗專家廖大乙說，中秋前...

每日星座運勢／處女有新意策劃方案 有助拓展事業

2025-10-05牡羊座短評：有機會發揮專長與才藝。【整體運】如果你有一技之長或是有什麼特別的才藝，不妨乘機好好表現一番，會讓周圍的人刮目相看，還會因此而獲得意外的驚喜喔！例如：獲得心儀異性的真情告

殺破狼週運勢／天秤迎職場重責大任 雙魚桃花旺到擋不住

殺破狼2025年10月6日～10月12日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，隨性地去附近的城鎮逛逛走走，或是一個人看看電影或展覽，享受一個人悠閒

天生一張「桃花臉」！3大生肖女今年註定躲不過愛情劫難

在命理與星象學的視角中，所謂「桃花劫」象徵著感情上的考驗與波折。特別是對某些天生自帶魅力的生肖女性而言，今年感情路恐怕不太平順。她們擁有令人難以忽視的吸引力，但這份桃花運背後，也可能暗藏情感的試煉。以下三個生肖女，便被視為在今年「註定逃不過一次桃花劫」，需要特別小心處理人際與戀愛關係。

天生好命！3大生肖「菩薩庇佑」順風順水、福氣滿滿、健康長壽

在華人傳統信仰中，心地善良、誠懇正直的人，常被認為會受到神佛的保佑。「搜狐網」指出，有三個生肖因性格特質與人生態度，特別受到菩薩的護持，一生之中多福多壽、順利平安。以下就帶您看看哪三個生肖，在菩薩的庇佑下，擁有令人稱羨的好運與好命！

