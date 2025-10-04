快訊

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

自民黨總裁選舉首輪無人過半！小泉進次郎、高市早苗進入第二輪決選

老狗離世弟弟走不出傷痛 「天天報到對照片說話」捨不得走：真的好想你！

天生好命！3大生肖「菩薩庇佑」順風順水、福氣滿滿、健康長壽

聯合新聞網／ 綜合報導
廟宇示意圖。圖／AI生成
廟宇示意圖。圖／AI生成

在華人傳統信仰中，心地善良、誠懇正直的人，常被認為會受到神佛的保佑。「搜狐網」指出，有三個生肖因性格特質與人生態度，特別受到菩薩的護持，一生之中多福多壽、順利平安。以下就帶您看看哪三個生肖，在菩薩的庇佑下，擁有令人稱羨的好運與好命！

生肖牛

屬牛的人個性穩重、勤奮努力，像老黃牛一樣默默耕耘、不計回報。正因為這種樸實與奉獻的精神，使他們特別受到菩薩的照顧。在工作上，屬牛者一步一腳印，即使不走捷徑，也總能靠堅持與努力獲得穩定成就。人際關係融洽、家庭和睦，是標準的「福氣滿滿」。

健康方面，屬牛的人懂得安排生活節奏，注重養生與規律作息，因此多半體力充沛、少病痛。在菩薩庇佑下，他們的生活平穩、身心健康，年年安康無虞。

生肖龍

生肖屬龍的人天生具有領袖魅力與遠大志向，加上性格正直勇敢，總能在關鍵時刻勇往直前。他們不僅天賦異稟，也樂於助人，因此常被視為有福之人。在事業上，他們屢創佳績，即便遇到阻礙，也容易得到貴人相助，化險為夷。

家庭方面，屬龍者重視親情，子女孝順，生活充滿歡笑。他們對生活充滿熱情，懂得保養身體，加上樂觀的心態與菩薩庇佑，使他們長年保持良好體態與健康狀態，享有安穩富足的生活。

生肖蛇

屬蛇的人聰穎細膩、反應靈敏，具備出色的觀察與判斷力。他們善於把握時機，在人生重要轉折中常能作出正確決策，讓自己步步高升。在菩薩的默默守護下，屬蛇的人常能轉危為安，避開風險，走出一條順遂之路。

雖然屬蛇的人外表看似冷靜、內斂，但實際上他們對家人非常關心，是典型的「外冷內熱」。他們注重生活品質與內在修養，懂得調整壓力、維持心理健康，因此身心狀況穩定，也常享長壽與平安。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

延伸閱讀

別人賞月！中秋四生肖要「躲月」...蛇恐破財、這動物帶糯米擋煞

日本最長壽的縣靠的不是食物？醫揭飲食習慣外的抗衰老因素

4生肖「胎星加持」財運向上！屬鼠、猴上榜 注意不要躁進

命運之神眷顧！「三生肖女」天生好命、長壽幸福、子女成材

相關新聞

用肉眼就能看見！ 台北天文館預告：10月彗星、流星雨一次看

時序進入十月，台北天文館預告，十月的星空堪稱一場熱鬧的天象接力，從彗星到流星雨、行星合與月掩亮星，而且都是肉眼或簡易的雙...

天生一張「桃花臉」！3大生肖女今年註定躲不過愛情劫難

在命理與星象學的視角中，所謂「桃花劫」象徵著感情上的考驗與波折。特別是對某些天生自帶魅力的生肖女性而言，今年感情路恐怕不太平順。她們擁有令人難以忽視的吸引力，但這份桃花運背後，也可能暗藏情感的試煉。以下三個生肖女，便被視為在今年「註定逃不過一次桃花劫」，需要特別小心處理人際與戀愛關係。

天生好命！3大生肖「菩薩庇佑」順風順水、福氣滿滿、健康長壽

在華人傳統信仰中，心地善良、誠懇正直的人，常被認為會受到神佛的保佑。「搜狐網」指出，有三個生肖因性格特質與人生態度，特別受到菩薩的護持，一生之中多福多壽、順利平安。以下就帶您看看哪三個生肖，在菩薩的庇佑下，擁有令人稱羨的好運與好命！

最強中秋節！「天赦日」逢土地公誕辰…旺財+贖罪+轉運 這天必拜

馬上就是中秋連假了，塔羅牌老師艾菲爾老師臉書分享，今年中秋三喜臨門，堪稱「最強中秋節」。老師指出，國曆10月6日是迎來「福德正神聖誕」、「天赦日」與「中秋節」三喜臨門的超級吉日，當天更是年度最強的補財、補運、赦罪日，千萬別錯過。

每日星座運勢／雙子不要太過於自我 自然成功結緣

2025-10-04牡羊座短評：直覺靈驗的一天，趁著腦子清晰有想法應快速行動。【整體運】安排一些健身運動，會給你帶來好心情，並能在運動的過程中想通長久以來的困擾。給朋友送上一份小小的心意，能夠增進彼此

打不死的「小強」！3星座生命力超強...天蠍蛻變重生、他堅持到底

面對挫折時，如果能坦然面對錯誤，勇敢面對挑戰，勢必會在困難中得到成長。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個生命力超強的星座，來看看他們如何調整心態的吧！請參考太陽、月亮、火星、上升星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。