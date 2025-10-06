快訊

加薩停火最新進展！以哈談判「換新打法」 進入7天關鍵期

今中秋節天氣繼續熱！7縣市亮高溫橙燈 恐36度以上

教學／免費！犬貓插畫產生器Uchinoko-Maker 1秒生成毛小孩、4步驟做T恤

聽新聞
0:00 / 0:00

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「運勢直線上升」：財庫更加飽滿

聯合新聞網／ 非貓不可
招財貓示意圖。圖／AI生成
招財貓示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要多加運用自身魅力，就能帶來滿滿的財富，有人則是從從容容，就能讓財庫更加飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬鼠

全國各地都處都是美食小吃，吸引著許多人的味蕾，如果你是小吃攤的經營者，無論是主食還是甜點，本周會有一波很不錯的運勢，在這段時間裡，除了要保持食材新鮮外，更重要的是要有親和力，用笑臉迎接每一位客人，就能讓店裡的收銀機，不斷匯入滾滾錢財。

第四名：血型O型+生肖屬雞

如果你是需要用大量腦力和創意，專門替客戶製作客製化商品的工作者，本周將腦洞大開，在這段時間裡，個人的想像空間蓬勃發展，會有許多令人驚艷的創作能力，讓客戶眼睛為之一亮，願意迅速下單，讓你在短時間內，獲得豐厚的錢財，替自己的荷包大大進補。

第三名：血型B型+生肖屬虎

無奇不有的網路世界，充滿著無限的發揮空間，不僅能拉近人與人之間的距離，也能影響人們的喜怒哀樂，如果你是網路工作者，或是網紅、直播主等，本周會有超強人氣，在這段時間裡，多加運用自身魅力，多與網友們互動，就能替你帶來滿滿的財富。

第二名：血型O型+生肖屬龍

玲瑯滿目的賣場，從家具到家電，從熟食到冷凍食品，可以說是應有盡有，如果你是賣場的銷售員，無論是哪一類商品，本周財運直線上升，在這段時間裡，請好好努力，運用大聲公攬客，就能聚集人氣，讓你從從容容，游刃有餘的銷售成功，也讓財庫更加飽滿。

第一名：血型AB型+生肖屬豬

隨著國家經濟不斷發展，建設工程也不斷的持續前進中，如果你是營造業的經營者，或是相關的工作人員，本周將是辛苦的一周，在這段時間裡，許多工程需要加班趕工，讓你忙得身心疲勞，但是可別懈怠，因為辛苦是有價值的，屆時完工後，就能看到滾滾財源流入財庫中。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

血型 生肖 財富

延伸閱讀

中秋月神加持…五生肖一路旺到年底！龍笑傲職場、他有偏財運

4生肖「胎星加持」財運向上！屬鼠、猴上榜 注意不要躁進

佔有慾最強！四生肖超愛吃醋…「2動物」伴侶和別人說話就爆炸

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢大爆發」：人氣豐厚財庫

相關新聞

錯過再等1甲子！中秋逢天赦日 最強轉運時機曝光

今天是中秋節，也是土地公生又巧遇天赦日，民俗專家廖大乙表示，今天是最強運日，想轉運把握在下午5時前向土地公祝壽祈願，八大...

用肉眼就能看見！ 台北天文館預告：10月彗星、流星雨一次看

時序進入十月，台北天文館預告，十月的星空堪稱一場熱鬧的天象接力，從彗星到流星雨、行星合與月掩亮星，而且都是肉眼或簡易的雙...

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「運勢直線上升」：財庫更加飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要多加運用自身魅力，就能帶來滿滿的財富，有人則是從從容容，就能讓財庫更加飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／金牛工作時分享經驗 不可誇大事實

2025-10-06牡羊座短評：不妨把爭吵當作調味品。【整體運】伴隨著小吵小鬧，雙方反而能更進一步的相互了解，今天你特別能體會到這一點。轉換投資方向，總勝過執著於手中毫無起色的小投資，目光還需放得長遠

明天中秋節12大民俗禁忌必知 4生肖財運炸裂可買樂透試手氣

明天是農曆八月十五日中秋節，中秋一家團圓，吃月餅、賞明月是中國幾千年的風俗，命理師楊登嵙說，習俗上，出門在外的異鄉人，在...

6大吉日聚中秋 這4天「曬月亮」轉運…但4種人要「躲月」做1事可擋煞

農曆八月十五「中秋節」（6日）逢天赦日、月老生、土地公聖誕、臨水夫人林九娘壽誕，也是一粒萬倍日。民俗專家廖大乙說，中秋前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。