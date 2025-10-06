本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「運勢直線上升」：財庫更加飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要多加運用自身魅力，就能帶來滿滿的財富，有人則是從從容容，就能讓財庫更加飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬鼠

全國各地都處都是美食小吃，吸引著許多人的味蕾，如果你是小吃攤的經營者，無論是主食還是甜點，本周會有一波很不錯的運勢，在這段時間裡，除了要保持食材新鮮外，更重要的是要有親和力，用笑臉迎接每一位客人，就能讓店裡的收銀機，不斷匯入滾滾錢財。

第四名：血型O型+生肖屬雞

如果你是需要用大量腦力和創意，專門替客戶製作客製化商品的工作者，本周將腦洞大開，在這段時間裡，個人的想像空間蓬勃發展，會有許多令人驚艷的創作能力，讓客戶眼睛為之一亮，願意迅速下單，讓你在短時間內，獲得豐厚的錢財，替自己的荷包大大進補。

第三名：血型B型+生肖屬虎

無奇不有的網路世界，充滿著無限的發揮空間，不僅能拉近人與人之間的距離，也能影響人們的喜怒哀樂，如果你是網路工作者，或是網紅、直播主等，本周會有超強人氣，在這段時間裡，多加運用自身魅力，多與網友們互動，就能替你帶來滿滿的財富。

第二名：血型O型+生肖屬龍

玲瑯滿目的賣場，從家具到家電，從熟食到冷凍食品，可以說是應有盡有，如果你是賣場的銷售員，無論是哪一類商品，本周財運直線上升，在這段時間裡，請好好努力，運用大聲公攬客，就能聚集人氣，讓你從從容容，游刃有餘的銷售成功，也讓財庫更加飽滿。

第一名：血型AB型+生肖屬豬

隨著國家經濟不斷發展，建設工程也不斷的持續前進中，如果你是營造業的經營者，或是相關的工作人員，本周將是辛苦的一周，在這段時間裡，許多工程需要加班趕工，讓你忙得身心疲勞，但是可別懈怠，因為辛苦是有價值的，屆時完工後，就能看到滾滾財源流入財庫中。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。