10月12生肖命運大風吹！誰順風翻身、誰要小心荷包破洞？

10月份已經來到，你會有好運還是壞運呢，需要注意些什麼事情呢，一起來看看，十二生肖的本月運勢。

屬鼠人

本月鼠寶寶，整體運勢中規中矩，工作方面容易受到外在環境的影響，進展有時會慢半拍，但只要耐心堅持，仍可逐漸達成目標。財運方面，正財穩定，但偏財運勢不強，不宜貿然投資。

屬牛人

本月牛寶寶，工作上將有新的機會或任務，雖然挑戰不少，但若能發揮韌性與耐力，將獲得上司的賞識。感情方面，單身者能透過朋友介紹認識合適對象，有伴侶的人，需注意避免忽略另一半。

屬虎人

本月虎寶寶，財運部分，正財穩定，但偏財不佳，不宜進行投機性的投資。健康上，要多注意心血管與壓力等相關問題，另外脾氣要收斂些，保持冷靜，就能避免許多不必要的問題。

屬兔人

本月兔寶寶，運勢平穩前進，工作上將有新的發展機會，若能主動承擔責任，將有望獲得貴人賞識。財運方面，須控制開支，花費上不要太衝動，要避免不必要的開銷，才能將錢財留住。

屬龍人

本月龍寶寶，感情方面，桃花運旺盛，可以多參加社交活動，多展現自己，能夠讓更多異性欣賞自己。健康部分，多留意腸胃與飲食習慣，容易因為不小心，而造成腸胃不適的狀況。

屬蛇人

本月蛇寶寶，運勢稍微黯淡，工作上可能會遇到瓶頸或壓力，進展不如預期，需要放慢腳步，用更多的耐心面對，才能找到解決方案，求財上宜保守理財，避免高風險操作，才能慢慢累積財富。

屬馬人

本月馬寶寶，在工作上容易獲得不錯的發展機會，只要積極表現，就能得到上司與同事的讚賞。感情部分，有望遇到令自己心動的對象，可以大方勇敢一點，能夠加速拉近彼此間的關係。

屬羊人

本月羊寶寶，在工作上可能會面臨一些壓力，但是只要堅持不懈，仍會看到不錯的成果。財運方面，要以儲蓄為主，不要隨便投資，本月容易獲得雜亂無章，或是不可靠的投資訊息。

屬猴人

本月猴寶寶，運勢較為平順，但仍需謹慎，不可因為過於鬆懈或隨便，在工作上產生較為粗心的錯誤。感情上則較平淡，沒有太多的發展，若是有心儀的對象，行動要保守，不要太積極。

屬雞人

本月雞寶寶，工作上可能會遇到一些突發狀況，須臨危不亂，冷靜面對，就能順利化解。在財運上可以嘗試些投資，本月的財運不錯，多去了解市場行情，就有望成功獲利，累積財富。

屬狗人

本月狗寶寶，運勢呈現上升趨勢，在工作上一定要好好表現，能夠受到主管的注意，獲得許多肯定與嘉獎，但仍要謙虛，以免引起同事的忌妒。健康上要注意眼睛的保養，不要太過於疲勞。

屬豬人

本月豬寶寶，情感上容易出現競爭關係，若有伴侶者，須多加注意，以免有第三者介入，若是單身者，對於心儀的對象，要更積極點，否則容易被搶走。本月偏財運較弱，要避免投機性的理財方式。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

