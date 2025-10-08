快訊

影／國道五股路段大巴士車禍 28人受傷分送3家醫院

魏德聖陷債務黑洞！再遭追討7000萬 國片英雄變負債導演

國1北上五股大客車和大貨車追撞「回堵15公里」 應變小組處理中

沒人陪也無所謂！「5大星座」一個人過日子反而更開心

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／ingimage
圖／ingimage

有些人天生就能把「孤單」過成「自在」，不需要熱鬧的人群，也能在獨處裡找到快樂與力量。他們懂得享受一個人的時光，把安靜視為能量，把孤獨當作養分。對這些人來說，一個人不是寂寞，而是自由的選擇，更是一種獨特的生活態度。

TOP 5：射手座

射手座天生樂觀又熱愛冒險，他們一個人時不但不覺得孤單，反而覺得更輕鬆自在。因為沒有人牽絆，就能隨心所欲安排生活，想出發旅行就立刻收拾行囊，想沉浸在興趣裡就專心投入，不必顧慮他人眼光。對他們來說，孤單不代表寂寞，而是一種獨享自由的狀態。正如尼采所說：「能夠獨處的人才是真正的自由。」射手座把這句話視為生活哲學，認為自由比陪伴更重要。他們也相信一個人一樣能過得多采多姿，因為樂觀的心態讓孤獨變成享受。對射手來說，一個人不但無所謂，甚至常常是最理想的狀態。

TOP 4：天蠍座

天蠍座是個極有深度的星座，他們懂得把孤單轉化成力量。當別人害怕一個人時，天蠍卻能在沉默裡找到清晰的方向。他們不需要過多陪伴，因為心中自有強大的能量，能專注在自己的計劃與目標上。對天蠍而言，與其被表面的熱鬧包圍，不如獨自一人深思，這讓他們更能洞察事情的真相。正如莎士比亞所說：「孤獨是所有天才的必經之路。」這句話恰好道出天蠍的特質，他們把孤單當成修煉，愈孤獨愈強大。外界或許覺得他們冷漠，但其實天蠍只是享受獨處時的安定與專注。對他們來說，一個人也無所謂，因為他們早已學會從內心找到陪伴與力量。

TOP 3：處女座

處女座極為理性又自律，他們並不害怕獨處，反而常覺得一個人時更能維持秩序與效率。當沒有人干擾，他們能專心規劃生活、整理環境，甚至享受把小細節做到極致的成就感。對處女來說，與其在人群中應付表面的交流，不如一個人過得踏實自在。孤單在他們眼裡不是空洞，而是一種自我管理的黃金時間。正如愛默生曾說：「真正的獨立，是在喧囂中也能保持寧靜。」這句話正符合處女座的特質，他們懂得在獨處時培養專注與清晰思維。雖然看似安靜，但處女在孤獨中其實非常充實，他們能從中找到平衡與力量，因此一個人對他們來說，完全無所謂，甚至是一種享受。

TOP 2：摩羯座

摩羯座向來務實而堅毅，他們並不害怕孤單，因為清楚知道時間應該投資在值得的事物上。對他們而言，一個人代表少了干擾，能更專注在工作與目標上，把理想一步步落實。摩羯懂得把孤獨視為一種沉澱的力量，因為只有安靜下來，才能聽見內心真正的聲音。即使沒有人陪伴，他們也能靠紀律與耐心走出自己的道路。亞里斯多德說過一句話：「孤獨能孕育創造力與力量。」這句話與摩羯的精神高度契合，他們往往能在無人打擾的環境中展現最高效率。對摩羯來說，一個人不僅無所謂，反而是一種必要，因為只有經過獨處，他們才能累積能量，最後以最強大的姿態實現夢想。

TOP 1：水瓶座

水瓶座很重視獨立與思考，他們對孤單有著與眾不同的理解。當別人覺得一個人是寂寞時，水瓶卻能在獨處裡激盪出無數創意，甚至覺得這是最舒服的狀態。因為不用迎合任何人，他們能隨心所欲追尋靈感，探索新事物。水瓶常常覺得人多反而限制了自己，少了陪伴，反而多了自由。正如梭羅在《瓦爾登湖》所說：「我從未找到比孤獨更好的伴侶。」這句話道出了水瓶的真心，他們能把孤單變成與自我對話的契機。對水瓶來說，一個人不是被遺落，而是一種選擇，他們相信只有在獨處中，才能真正保有靈魂的純粹與無限的想像力，因此一個人對他們來說，絕對無所謂。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

射手座 處女座

延伸閱讀

3星座年紀越大越懂得「愛自己」...天蠍變柔軟、他理解世事無常

這些星座好為人師...魔羯沒人問硬要教、這星座喊「為你好」

下周星座運勢／火星入天蠍…水瓶事業添柴、這星座對賺錢很有想法

情義算什麼？三星座「利字擺中間」...摩羯大目標優先、第一名川普雙子

相關新聞

沒人陪也無所謂！「5大星座」一個人過日子反而更開心

有些人天生就能把「孤單」過成「自在」，不需要熱鬧的人群，也能在獨處裡找到快樂與力量。他們懂得享受一個人的時光，把安靜視為能量，把孤獨當作養分。對這些人來說，一個人不是寂寞，而是自由的選擇，更是一種獨特的生活態度。

今寒露！命理師點名「4大轉運生肖」成年底最大爆發戶

今天(10/8) 進入寒露，雖秋老虎仍發威，但也逐漸有了秋意，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，寒露期間有4大生肖越冷越強，把握住機會的話，將有幸成為年底最大暴發戶。這4大轉骨生肖中，屬兔者有合夥人相助，偏財運旺；屬雞者人氣跟魅力大幅提升，順風順水；屬狗者只要懂得設立界線，財富會有所增長；屬馬者則是貴人眾多，事業財特旺。

周三「寒露」深秋轉涼！生肖猴別去山區、馬怕過勞、這動物當心扭傷腳

10月8日(周三)適逢「寒露」，也是24節氣中的第17個節氣，此時太陽到達黃經195度。根據《月令七十二候集解》，「九月節，露氣寒冷，將凝結也。」寒露時節氣溫較「白露」時更低，露水更多，也就是地面上潔白晶瑩的露水即將凝結成霜的意思，「寒露」也代表時序進入深秋。。

三星座最能守住錢包！處女天天記帳、「這星座」長線錢滾錢

每個人都有購物的慾望，要如何克服它，並守住自己的錢包，是許多人應該學習的事。星座專家白瑜在節目《命運好好玩》中分享3個靠自己守住錢包的星座，快來看看他們有什麼方法吧！請參考太陽、上升、金星、2宮星座。

周三寒露到！屬龍當心 4生肖周六前拚轉運旺翻天

10月8日（三）迎來節氣「寒露」，民俗專家廖大乙說，今年寒露緊接中秋，磁場更不穩卻也是開運大好時機，不妨把握今起至11日...

今天寒露 住家這事沒做恐添衰氣 屬兔慎防多事秋

今天是節氣「寒露」將進入深秋，命理師柯柏成提醒，寒露後若發現家中植栽枯黃，應立即更換避衰氣；多事之秋，來年太歲影響力增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。