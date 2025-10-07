3生肖秋冬健康拉警報！牛留意腸胃、這動物小心骨折
鄰近秋冬，除了要準備秋冬保暖衣物外，更要留意自身的健康狀況。命理專家周映君在節目《命運好好玩》中分享3個秋冬要注意健康的生肖，提醒民眾天氣變冷，更要注意心血管疾病的風險。
TOP1 生肖牛（土過強盛）／注意腸胃、消化道
今年屬牛的人流年運勢走白虎，土被剋，土代表腸胃，容易出現急性腸胃炎或胃潰瘍的症狀，甚至會出血，一定要小心注意飲食方面。
TOP2 生肖雞（巳火剋金）／注意心肺、呼吸道
心肺和呼吸道都是屬於金的範圍內，同時也包含骨骼，因此也由留意骨骼方面的健康，地上濕滑要特別小心跌倒，很容易造成骨折。
TOP3 生肖豬（水火不容）／注意肝腎功能、泌尿系統
水代表主腎臟、火就是肝臟，加上腎臟問題，很容易產生泌尿系統的疾病，一定要特別小心，建議不要憋尿、不要熬夜、不要喝酒，才能保護你的肝腎功能。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
