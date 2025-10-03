打不死的「小強」！3星座生命力超強...天蠍蛻變重生、他堅持到底
面對挫折時，如果能坦然面對錯誤，勇敢面對挑戰，勢必會在困難中得到成長。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個生命力超強的星座，來看看他們如何調整心態的吧！請參考太陽、月亮、火星、上升星座。
TOP3 金牛座／默默承受 扛住一切
金牛座對於事物的反應力比較慢，不會胡思亂想太多，不管是工作上的危機還是健康方面的問題，遇到了就是遇到了，該看醫生就看醫生，承受這一切，抵抗承受的能力非常強。
TOP2 天蠍座／尋找方法 蛻變重生
天蠍座的人好勝心強，不會輕易被打敗，屬於遇強則強、遇弱則弱的星座，如果人生太順遂可能不會有太大成就，但如果年輕遇到難過的坎，只要跨過難關，他就會完成蛻變，達到更高的成就。
TOP1 摩羯座／咬緊牙關 堅持下去
摩羯座是很底子很強的星座，遇到任何的難關或狀況，抗壓性都非常高，職場上就算老闆刁難、同事機車，只要他們願意，都可以咬牙撐下去，就算偶爾會抱怨兩句，也能秉持自身的責任感，擬定計畫，堅持到底。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言