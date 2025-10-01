4生肖「胎星加持」財運向上！屬鼠、猴上榜 注意不要躁進

紫微斗數老師姚本軍在臉書發文指出，四生肖從今年秋天到年底的財祿發展，將受到「胎星」能量影響，須以耐心耕耘、善用資源為要，財富處於孕育期，並非立即收成。他解釋，胎星象徵事物正在孕育、準備成長的狀態，這股能量帶有期待與喜悅，也提醒金錢之路仍在塑形階段，不宜躁進，而是要順勢成長。

生肖鼠

秋天開始到年底，生肖老鼠者的財務狀態將呈現「萌芽」能量，累積速度雖不快，但能感受到資源聚攏與外界支持，若能耐心耕耘，將逐步奠定財富基礎。

生肖猴

胎星能量透過事業與工作顯現，象徵新方向正在孕育，收入來源與事業努力緊密相連，可能因新專案或合作而逐步提升。

生肖龍

財務將出現新的形態與機會，如小額投資或儲蓄開始成形，雖未必立即豐收，但基礎正在鋪陳，且在胎星保護下風險不大，可安心看其成長。

生肖狗

金錢能量體現在心態與環境的滋養上，帶來安全感與希望，雖短期不見巨額收穫，但能獲得精神鼓舞，需注意不可過度依賴他人支持，仍應轉化為實際行動。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。