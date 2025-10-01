聽新聞
0:00 / 0:00
「四生肖」10月貴人運旺翻 ！ 龍雞事業沖天、這動物偏財獎金雪片飛來
10月一到，秋意正濃，但有些生肖卻是「福氣加持」，一路開掛。搜狐網分享，有四個生肖10月開始貴人運爆棚，大事小事都順利得出奇，幸福到讓人眼紅，快看看都有誰上榜吧！
生肖龍／貴人鋪路 加薪升遷
屬龍的朋友本就自帶領袖氣質，10月更是魅力爆棚。深獲前輩支持、合作夥伴助攻，職場表現加分不斷。屬龍的朋友升遷、加薪呼聲高漲，連偏財也意外進帳，荷包鼓鼓，走到哪都像主角。
生肖鼠／貴人開道 柳暗花明
屬鼠的朋友前陣子還陷入瓶頸，本月貴人當道，會有「開外掛」感覺。在貴人幫襯下，之前卡住的專案迎刃而解，生活裡小麻煩也能化解。屬鼠的朋友只要腳踏實地，把握貴人牽線，事業家庭都輕鬆不少。
生肖兔／偏財滿手 貴人傍身
屬兔的朋友10月財星高照，薪水獎金超乎預期，偏財運也一路開紅盤。更令人驚喜的是，屬兔的朋友身邊總有貴人伸手相助，無論是生活瑣事或職場困惑，都能迎刃而解，無論做什麼事情都很順利。
生肖雞／貴人牽線 事業高飛
屬雞人努力有目共睹，10月終於迎來收割期。主管器重、貴人牽線，手上專案有望脫穎而出，還能拓展新的人脈資源。家庭和樂、健康穩定，只要記得勞逸結合，本月就是屬雞人全面開花的好時機。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言