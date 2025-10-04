快訊

日經亞洲：趙怡翔赴華府尋求接觸川普政府 前官員稱美方不會冒險

苗栗隨機殺人可望逃死？7年前牙醫父被殺…兒：司法就是保護加害人

日本機場驚險一幕！旅客行李險遭陌生女子推走「我在旁邊也敢動」

最強中秋節！「天赦日」逢土地公誕辰…旺財+贖罪+轉運 這天必拜

聯合新聞網／ 綜合報導
中秋節示意圖。圖／AI生成
中秋節示意圖。圖／AI生成

馬上就是中秋連假了，塔羅牌老師艾菲爾老師臉書分享，今年中秋三喜臨門，堪稱「最強中秋節」。老師指出，國曆10月6日是迎來「福德正神聖誕」、「天赦日」與「中秋節」三喜臨門的超級吉日，當天更是年度最強的補財、補運、赦罪日，千萬別錯過。

艾菲爾老師表示，土地公誕辰賜予信徒福氣和財運，天赦日則是玉皇大帝開恩赦罪，能幫助清業障、迎接光明，中秋節更是闔家團圓好日子。老師建議當天帶著感恩的心拜拜，並祈願補足財庫轉運。

▍土地公供品

拜土地公請準備有好兆頭的甜點，花生象徵長久、麻糬象徵黏住財運、甜茶象徵日子甜美，搭配三樣水果、一杯水，祈福時輕聲許下心願，「福德正神庇佑，財源廣進，福氣圓滿！」，拜完再將供品與家人分享，就能帶來平安好運。

▍許願這樣說

「月圓、運圓、財福更圓」

「心有光明，福氣自然來；月圓人團圓，好運常相伴！」

「心誠補財庫，福德自來助；運開補勢旺，前路皆順暢！」

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

中秋節 天赦日 土地公

延伸閱讀

別人賞月！中秋四生肖要「躲月」...蛇恐破財、這動物帶糯米擋煞

秋冬不孤寂！四星座被「新緣分」包圍…天秤舞台變大、他有異地戀

衰神附體！3星座秋冬運勢超低迷...牡羊壓力山大、他小心「高處跌落」

太陽入天秤「四星座」貴人運爆棚！射手舞台變大、他人脈通錢脈

相關新聞

用肉眼就能看見！ 台北天文館預告：10月彗星、流星雨一次看

時序進入十月，台北天文館預告，十月的星空堪稱一場熱鬧的天象接力，從彗星到流星雨、行星合與月掩亮星，而且都是肉眼或簡易的雙...

最強中秋節！「天赦日」逢土地公誕辰…旺財+贖罪+轉運 這天必拜

馬上就是中秋連假了，塔羅牌老師艾菲爾老師臉書分享，今年中秋三喜臨門，堪稱「最強中秋節」。老師指出，國曆10月6日是迎來「福德正神聖誕」、「天赦日」與「中秋節」三喜臨門的超級吉日，當天更是年度最強的補財、補運、赦罪日，千萬別錯過。

每日星座運勢／雙子不要太過於自我 自然成功結緣

2025-10-04牡羊座短評：直覺靈驗的一天，趁著腦子清晰有想法應快速行動。【整體運】安排一些健身運動，會給你帶來好心情，並能在運動的過程中想通長久以來的困擾。給朋友送上一份小小的心意，能夠增進彼此

打不死的「小強」！3星座生命力超強...天蠍蛻變重生、他堅持到底

面對挫折時，如果能坦然面對錯誤，勇敢面對挑戰，勢必會在困難中得到成長。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個生命力超強的星座，來看看他們如何調整心態的吧！請參考太陽、月亮、火星、上升星座。

霸氣外表藏不住溫柔內心！3星座反差感太強 冷酷無情的他給伴侶滿滿安全感

有些人在外社交互動與私下在家裡，會展現出截然不同的兩面，白天在外氣場強大，回到家卻成了貼心伴侶或暖心家人。「搜狐網」指出，「獅子座、白羊座、天蠍座」三個星座，是最具代表性的「在外霸道、在家溫柔」典型，強烈的反差正是他們的魅力所在。

別人賞月！中秋四生肖要「躲月」...蛇恐破財、這動物帶糯米擋煞

躲月意旨避開月亮的陰氣，趨吉避凶。命理專家小孟老師在臉書發布影片，提醒民眾10月6日中秋節要「躲月」的生肖，避免身體產生負面磁場，影響到你的運勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。