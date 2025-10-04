最強中秋節！「天赦日」逢土地公誕辰…旺財+贖罪+轉運 這天必拜
馬上就是中秋連假了，塔羅牌老師艾菲爾老師臉書分享，今年中秋三喜臨門，堪稱「最強中秋節」。老師指出，國曆10月6日是迎來「福德正神聖誕」、「天赦日」與「中秋節」三喜臨門的超級吉日，當天更是年度最強的補財、補運、赦罪日，千萬別錯過。
艾菲爾老師表示，土地公誕辰賜予信徒福氣和財運，天赦日則是玉皇大帝開恩赦罪，能幫助清業障、迎接光明，中秋節更是闔家團圓好日子。老師建議當天帶著感恩的心拜拜，並祈願補足財庫轉運。
▍土地公供品
拜土地公請準備有好兆頭的甜點，花生象徵長久、麻糬象徵黏住財運、甜茶象徵日子甜美，搭配三樣水果、一杯水，祈福時輕聲許下心願，「福德正神庇佑，財源廣進，福氣圓滿！」，拜完再將供品與家人分享，就能帶來平安好運。
▍許願這樣說
「月圓、運圓、財福更圓」
「心有光明，福氣自然來；月圓人團圓，好運常相伴！」
「心誠補財庫，福德自來助；運開補勢旺，前路皆順暢！」
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
