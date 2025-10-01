快訊

百年罕見！中秋節齊聚「四大吉兆」…拜拜求財、許願能量放大

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為拜拜示意圖。圖／AI生成

2025年國曆10月6日是中秋節，命理師王老師分享影片，說當天四大吉兆齊聚，不但是中秋節、福德正神聖誕、天赦日、一粒萬倍日，還是求財補財庫、送窮迎富大好時機。一天就能聚集圓滿、賜福、上天開恩赦罪、倍數放大能量。

老師也提醒，當天很適合拜拜，特別是業務、老闆、投資理財族、接案者，求升遷，中秋節當天一定要拜。

▍拜拜三點要注意

1.拜拜吉時為辰時至午時(7時至13時)。

2.先拜天公請求玉皇大帝赦罪，再拜土地公，且要誠心懺悔，不可殺生、造口業，求財準備疏文。

3.這天許願會倍數放大願力，若能同時做善事更佳，建議心念越純正，收穫越圓滿。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

