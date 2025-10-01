快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
秋冬示意圖。圖／AI生成
秋冬天氣轉涼，但一股溫暖的能量場正要啟動。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，機運萌芽！四個星座秋冬會有「新緣分」到來，這裡說的緣分，不限戀愛，也可能是合作夥伴、貴人提攜，甚至是情感上的理解與和解。老師建議同時參考太陽、上升星座，快點主動出擊，迎接美好的相遇。

天秤座／舞台擴展 愛情萌芽

新緣分在於「舞台變大」！秋冬的天秤魅力四射，工作上有新專案，吸引到賞識你能力的合作夥伴；而愛情也悄悄冒芽，單身天秤容易在課程或活動裡，遇到優雅又合拍的對象，讓你的舞台從職場延伸到感情。

射手座／夥伴降臨 異地情緣

新緣分在於「異地相遇」！秋冬的射手探索能量爆棚，無論出國旅行、國際合作或線上平台都可能出現與你一拍即合的夥伴。單身射手更有機會邂逅遠方對象，一段異地戀可能就此展開，讓生活充滿新鮮與驚喜。

雙魚座／貴人提攜 家庭溫暖

新緣分在於「貴人靠近」！秋冬的雙魚會遇到願意拉你一把的人，可能是上司、家族長輩或前輩，對你的事業發展有大幫助。家庭方面更有轉機，某些長久的心結能解開，親情的支持與溫暖成為你最大的後盾。

處女座／上課進修 志同道合

新緣分在於「學習場合」！秋冬的處女會因為進修、訓練或專業課程，認識到能與你互補的可靠夥伴，讓合作更有效率。感情上，單身處女可能遇到穩重踏實的對象，雖然不轟烈，但能帶來你最渴望的安定感。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

秋冬不孤寂！四星座被「新緣分」包圍…天秤舞台變大、他有異地戀

