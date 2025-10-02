中秋十大禁忌！別手指月亮、「2種人別賞月」、不准玩兔子…會惹怒月神

快訊

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
中秋節示意圖。圖／AI生成
中秋節示意圖。圖／AI生成

10月6日就是中秋節，小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享中秋十大禁忌，千萬要注意，免得出事。。

中秋禁忌

1. 不要逗兔子

民間相傳嫦娥在人間非常喜歡兔子，因此當嫦娥升天的時候也帶著兔子到月球，玉兔在月宮與嫦娥相伴搗仙藥，因此中秋節也有兔子節的稱呼，建議在中秋前後有養兔子的人要對兔子溫柔，倘若對兔子不溫柔，人間的兔子會有所感應傳遞給月宮的兔子。

2. 男生不要拜月亮

《燕京歲時記》記載：中秋節「惟供月時男子多不扣拜。故京師諺曰：『男不拜月，女不祭灶。因此男生若拜月容易身體不適，或者受月球引力影響比較容易睡眠品質轉差。

3. 不宜到海邊與河邊

中秋受到月球引力影響，比較容易會有潮汐發生，當日海浪比較大若有風雨比較會形成瘋狗浪，因此建議中秋前後不宜戲水到海邊遊玩。

4. 女生不宜拜灶

《燕京歲時記》記載：男不拜月，女不祭灶。原因為古代灶神為陽剛之神，月亮為陰柔之神，因此月亮節屬女性節，男不拜陰；女不拜陽以免沖煞，小孟老師認為另一個原因為古代在封建時期男女授授不親為主要潮流因此才會有這種特殊禁忌。

5. 流產或身體虛弱者不宜賞月

因為月圓屬於陰，也是陰氣較重的節日，容易傳遞陰氣，因此身體不好的人不宜賞月。

6. 不要用用手指月亮

中秋節是月亮節，民間相傳月球上住著吳剛與嫦娥，因有特殊神靈，建議不要直接將手指指著月亮，以免對神明不敬。

7. 吃中秋月餅和吃水果忌不圓

在古代月餅與月圓都代表團圓一家和諧，因此在中秋節的時候避免吃有菱有角的餅，比較容易會發生口角或衝突，也有不吉利的象徵，同時祭拜祖先神明水果也要儘量是圓的代表一切圓滿。

8. 女性忌頭髮遮額頭

女生的額頭也等於像是月亮的形狀，古代的人會把女人的額頭形容成女性的元神宮，因此中秋節也是女性的節日，要把額頭的瀏海撩起來讓月神看，如此一來就能得到月神加持讓你桃花滿滿。

9.賞月時不要到榕樹下或陰氣重的地方

中秋節月圓為陰日，在陰日不宜到陰氣過重的地方，以免沖犯到不好的氣場。

10.避免晚間游泳

夜晚月亮會有倒影映入泳池或海邊，因此夜晚不宜到戶外泳池游泳避免對月神不禮貌。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

中秋 禁忌 拜拜 神明

