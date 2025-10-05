殺破狼週運勢／天秤迎職場重責大任 雙魚桃花旺到擋不住

白羊座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，隨性地去附近的城鎮逛逛走走，或是一個人看看電影或展覽，享受一個人悠閒的時光也不錯。某些白羊座會以一天來回的速度到外地品嚐某個餐廳的美食，滿足地回家。

家宅運方面，在家宅宮位的木星相位良好，會與家人團聚，一起吃頓飯、或是出遊，共享天倫之樂。某些白羊座在此時會想置產或搬家，看到不錯的物件，正在斡旋價錢。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星進入財務宮位，受到冥王星影響，並與火星齊聚，會有預期外的大筆支出，存款幾乎因此清空，覺得沒安全感。有投資習慣的白羊座，標的物指數大跌，帳面損失慘重。

感情運方面，滿月發生在命宮，影響到在感情宮位的太陽，對伴侶較為任性，容易為了小事發脾氣，和對方產生激烈的爭執。某些白羊座則是在此時與情感對象決定分手，雙方漸行漸遠。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，會因為出差獲得額外的差旅費用與補貼，在外執行任務也比較有幹勁。某些金牛座經營的副業有不錯的進帳，可改善經濟狀況。

學習運方面，在學習宮位的木星相位良好，會想學習一些新的技術或知識，此時會找到優秀的老師指導。還是學生的金牛座，考試猜題準確，成績出乎意料的好，就算沒把握的科目，也能及格。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到滿月的能量影響，某個案件終於結束，可以休息一陣子。某些金牛座則是對工作倦勤，會想辭職，或是調到比較輕鬆的單位。

感情運方面，水星進入感情宮位，受到志業宮位的冥王星影響，陷入職場戀愛的金牛座，與同事或上司交往，會覺得對方在工作方面佔你便宜，老是需要你幫他做額外的工作。某些金牛座則是因為工作忙碌，必須取消重要的約會。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的木星相位良好，會領到中秋節的獎金，雖然不算太多，但不無小補。某些雙子座經營副業開始有許多額外的收入進帳，對改善經濟狀況有很大的幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到滿月能量影響，喜歡的人有別的追求者橫刀奪愛，使你不得不放棄眼前這個對象。感情穩定的雙子座，交往對象似乎在與其他人曖昧，必須看緊一點。

工作運方面，進入工作宮位的水星受到在海外宮位的冥王星影響，與海外的客戶需要以外語交流，但語言能力不好，覺得自己需要加強。某些雙子座需要到比較落後的國家出差，生活機能較差，使你很焦慮。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，某個朋友情緒不佳，老是找你抱怨，會將對方暫時封鎖一陣子，免得影響自己的心情。某些雙子座則是會離開一個團體，與這些人關係漸行漸遠。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，水星進入戀愛宮位，與喜歡的人有許多交流的機會，雙方關係可更進一步。但由於水星受到在慾望宮位的冥王星影響，火星也在戀愛宮位行進，和戀愛對象一直在親密關係上遲遲沒有進展，容易躁動，嚇到對方。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，會結束掉一個任務或職務，終於可以休息一陣子了，某些巨蟹座則是在此時想跳槽到其他單位，或是倦勤想離職，決定離開目前的工作領域。

旅遊運方面，金星在旅遊宮位行進，會選擇較為奢華的旅遊方式，享受高級設施，想盡情放空。但金星受到在志業宮位的海王星影響，旅遊時常接收到上司的訊息，在線上處理一些瑣事，行程受到打擾。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到水星影響，容易在吃喝玩樂、小孩、寵物身上花很多錢，甚至因此負債累累。有投資習慣的巨蟹座，切勿聽信來路不明的小道消息作為投資目標，很可能誤入陷阱，損失慘重。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，會打破同溫層，與不同文化、種族、性向的人交流，多了解各種族群後，會交到更多不同的朋友，在思考邏輯上也能比較多元。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到進入家宅宮位的水星影響，情感對象和親人之間溝通不良，使你夾在中間，兩面為難。某些獅子座則是和另一半的家庭處不好，總覺得自己被排擠。

金錢運方面，在財務宮位的土星受到金錢宮位的金星影響，花太多錢在吃喝玩樂上，欠了很多信用卡債。有投資習慣的獅子座，把所有積蓄都放在投資市場裡，臨時有需要時，沒有現金可用，感到尷尬。

遠行運方面，滿月發生在遠行宮位，會與來自異國的朋友道別，他們即將回到自己的家鄉。某些獅子座會結束在海外短期的旅行、打工渡假、交換學生的生活，回國發展。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星與在夥伴宮位的土星有良好連結，面對突發事件，必須和夥伴一起同心協力渡過難關，此時會很感謝身邊有許多同事願意一起幫忙。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星相位良好，會參與許多大型活動，認識新朋友，他們會是工作或生活上重要的人脈。某些處女座則是遇到困難都有人伸出援手幫忙，覺得十分感恩。

本週須注意的部分

健康運方面，滿月發生在財務宮位，容易被最近流行的昂貴物品吸引，失心瘋刷卡分期購買，每個月生活費必須縮衣節食。有投資習慣的處女座，投資標的指數不斷下跌，必須出脫停損，否則財務狀況因此出現破口。

旅遊運方面，水星進入旅遊宮位，受到在健康宮位的冥王星影響，又與火星同宮，挑戰難度較高的旅行活動，攀登難度較高的山嶽，或是騎車環島，會因為身體不適，中途放棄。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的木星相位良好，在職場會升任較為重要的職務，工作能力受到認可。某些天秤座則是會跳槽到待遇更好、組織更大的單位服務，工作量也比較輕鬆。

學業運方面，在學業宮位的天王星相位良好，進入非常具有前瞻性的科系就讀，未來發展不可限量。某些天秤座的論文研究題目十分特殊，受到指導教授的重視。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，容易與情感對象鬧情緒，對方非但沒有安撫你，還火上加油，兩人不歡而散，嚴重的話甚至因此分手。某些天秤座無預警被喜歡的人封鎖，自己也不知做錯了什麼，覺得很悶。

金錢運方面，水星進入金錢宮位，受到在子女、娛樂宮位的冥王星影響，與火星同宮，在小孩、寵物或是娛樂方面開銷太多，並有太多預期之外的花費，使得經濟狀況捉襟見肘。

天蠍座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的木星相位良好，會有機會到海外交換學生，或是留學，與許多異國人士交流。某些天蠍座則是遇到十分優秀的指導教授，使你研究的科目獲得很多助力。

金錢運方面，在財務宮位的天王星與家庭宮位的冥王星有良好連結，家庭會贊助你一筆資金，讓你可以把債務還清。有投資習慣的天蠍座，投資標的一支獨秀，可選在適當時機，獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某個案件結束後，你的階段性任務完成，而離開原來的崗位。某些天蠍座會在滿月期間因倦勤離職，或是被公司資遣，對未來還沒有新的計劃。

健康運方面，水星進入命宮，與火星齊聚，當心病毒感染，引發呼吸系統發炎，打噴涕、流鼻水。火氣較大，容易長痘痘或是嘴破，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，需特別留意身體健康與人身安全。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，目前正辦理繼承家族分配給自己的資產，感覺自己是富有的人。有投資習慣的射手座，手上持有的標的不斷升值，並定期配息，每個月都會多出一些被動收入。

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，會承接光鮮亮麗的任務或案件，可能與大廠商或名人合作，羨煞週遭同事。然而金星受到在家宅宮位的土星與子女宮位的海王星影響，工作與家庭兩頭燒，會感到分身乏術。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，與情感對象會有一些不愉快，兩人都不願意退讓，很容易在此時分道揚鑣。還在曖昧狀態中的射手座，無預警被喜歡的人封鎖，自己也不知為甚麼。

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到火星影響，騎車、開車需特別遵守交通規則，被開罰單的機率較高。同時當心與人發生行車糾紛，必須請執法人員到場釐清責任歸屬，走路或搭乘大眾運輸工具也要當心不慎摔傷。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的木星相位良好，和喜歡的人正在籌辦喜事，或是準備同居，兩人即將進入人生的另一階段。單身的摩羯座會在一些場合邂逅很合拍的對象，雙方有發展的空間。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，危機處理能力得宜，被同事與上司肯定。某些摩羯座選擇自由的工作，抱著筆電在家中或是咖啡店辦公，受到許多人羨慕。

本週須注意的部分

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，受到冥王星影響，並與火星同宮，某個朋友十分固執，不聽勸告，覺得這樣的朋友沒救了，會暫時封鎖聯絡管道，暫時不想與對方往來。

遠行運方面，在遠行宮位的金星受到在交通宮位的土星影響，參加團費昂貴的旅行團，但大部分的時間都在坐車，沒有多少時間能好好體驗當地的一些事物，會有些後悔，還不如自由行比較有趣。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的天王星相位良好，會與喜歡的人嘗試新奇、刺激、有趣的約會方式，到遊樂園一起搭乘雲霄飛車，或是一起體驗身歷其境的電影設施，兩人關係也因此增溫很快。

面試運、考試運方面，滿月發生在面試、考試宮位，終於收到面試新工作的結果，塵埃落定。參加各種證照與國家考試的水瓶座，成績會在這段時間公布，也能確定自己未來的發展動向。

本週須注意的部分

工作運方面，水星進入志業宮位，受到冥王星影響，並與火星同宮，工作堆積如山，會有周延的計劃，有效率地慢慢消化這些文件資料，但每天都需要加班，才能在期限內趕完。

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，為了搶購某個品牌的限量商品，不惜刷爆信用卡也要得到。有投資習慣的水瓶座，由於金星受到在金錢宮位的土星影響，會急需用錢，而把投資標的出脫，先變現過一陣子。

雙魚座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛、子女宮位的木星相位良好，桃花旺盛，會有許多追求者對你表示好感，慢慢觀察這些人的品格，再決定與誰繼續發展。感情穩定的雙魚座，會有懷孕的跡象，或是與情感對象共同收養寵物。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，過節的時候，會在朋友家外宿，或是入住大型飯店，參加一些活動，是很愉快的體驗。某些雙魚座在遠方的家人或親戚一起來家中過節，月圓人團圓。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，為了繳交保險費，或是支付大筆的卡債，存款全都花光了，對金錢很沒安全感。有投資習慣的雙魚座，由於財務宮位的太陽受滿月影響，不堪帳面一直虧損，必須選擇適當的時機出脫止血。

遠行運方面，水星進入遠行宮位，受到冥王星影響，與火星同宮，此時出遠門旅行會特別疲累，長距離的移動造成體力透支，某些雙魚座會無法趕上某些預定好的交通工具，行程也因此受到影響。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。