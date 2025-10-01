外表堅強其實最脆弱！「3生肖」總是假裝沒事 默默承受一切

快訊

在形形色色的人群中，有些人總是讓你感到很強大，極為有自己的理念，或是能夠照顧身邊的人而無所畏懼，但其實他們是非常脆弱的，只是你不知道罷了，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：雞

精力豐沛的雞寶寶，做事講求效率，追求完美，常常風風火火，一刻也不得閒，同時雞寶寶也喜歡調查研究，想把很多事情都做個總結，建立一套自己的理論，並讓他人同意自己的見解，而這些都只是為了證明自己的能力，取得認同感，其實雞寶寶非常在意別人的評價，很沒有安全感，深怕被他人忽略而失去關注，但建議雞寶寶輕鬆點，不要把自己逼得那麼緊。

第二名：

心思細膩的蛇寶寶，他們表面沉著，不動聲色，但腦子總是不停的在運作，對於許多人事物都在持續打量著，蛇寶寶常讓人有著無法猜透的神祕感，甚至有些難以親近，但看似冰冷獨立的蛇寶寶，其實是在裝堅強，雖然他們內心情感豐富，但不輕易示弱，因為蛇寶寶非常害怕受傷，不想被人看穿，也不想依賴他人，所以才會把自己包裝得如此強悍。

第一名：羊

溫和善良的羊寶寶，充滿著寬容大量的性格，能夠順應他人，順應環境，不想給其他人造成負擔，同時羊寶寶也會用大愛去照顧身邊的人，希望所有的一切都是祥和寧靜的，但也因為要達成這樣一個境界，羊寶寶特別容易內耗，總是為了替他人著想而忽略了自己，不斷壓抑自己的情緒，只有在晚上時偷偷流淚，建議身邊有羊寶寶的朋友，多關心他們，羊寶寶真的很脆弱。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

