用肉眼就能看見！ 台北天文館預告：10月彗星、流星雨一次看
時序進入十月，台北天文館預告，十月的星空堪稱一場熱鬧的天象接力，從彗星到流星雨、行星合與月掩亮星，而且都是肉眼或簡易的雙筒望遠鏡即可欣賞的天象，更多的天文訊息，也可以洽台北天文館網站「天象預報」。
台北天文館說，今年初才被發現的C/2025 A6「萊蒙彗星」近期快速增亮，10月初可望達到約4等，至10月21日（二）通過近地點時更可升高到3等，成為少見的肉眼彗星。建議10月上旬可於日出前朝東北方嘗試搜尋；中旬後則於日落後朝西北西方向觀察，透過雙筒望遠鏡可更容易辨識出其棉絮般獨特的身影。
天文館也說，10月21日也是獵戶座流星雨的極大期，預估天頂每小時流星數（ZHR）約為20，實際觀賞時每小時可見12顆左右，屬於中等規模的流星雨。這場流星雨的母體彗星正是著名的哈雷彗星，特色為流星速度快，有機會看到明亮而帶尾痕的火流星。
天文館說，隨著輻射點在21時40分東昇後，流星數量也將逐漸增多，且今年無月光影響，非常適合欣賞。
天文館說，10月21日也將發生「火星合水星」，在此前後數日的傍晚，水星與火星連袂現身於西南西方低空。白色的水星與橙紅色的火星相距僅約2度，不僅肉眼可見，在雙筒望遠鏡中更是不可錯過的美景。
另外，10月12日（日）凌晨則有「月掩五車五」天象。11日晚間起，月球即逐漸靠近金牛座中1.7等的亮星五車五，至12日1時41分發生月掩星，2時33分復出，非常適合以雙筒望遠鏡或小望遠鏡觀察。
天文館說，而10月30日（四）為今年最後一次水星「東大距」，水星與太陽的距角達23.9度，亮度約-0.1等。可於此前後幾天的日落後至18時前的短暫時段內，在西方低空找到這顆難得一見的行星。
