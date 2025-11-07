講話有夠浮誇！超狂三星座…牡羊射手做自己、他只為引人注意
許多人在用詞上都會很浮誇，不過有時候算是在話題上製造一些驚喜！讓我們一起來看看「哪些星座」真的「很愛用誇飾法」！？
第三名：射手座
射手座就是隨興派，他們很無拘無束，同時也很瘋狂，膽子很大的他們，沒有什麼事情是他們不敢做的，他們只是想做自己，才不想管其他人。
第二名：牡羊座
牡羊座就是比較直接，不管在什麼場合，他們往往都太過於做自己，導致常常有許多誇張與脫序的行為，因此就會讓人覺得很浮誇。
第一名：獅子座
獅子座在做事上雖然很嚴肅，但其實私底下根本就是個浮誇大王，他們總是喜歡用很誇張的詞語來表達事情，主要是因為他們認為這樣才能成為萬中矚目的焦點。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
