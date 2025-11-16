三星座天生I人！一個人能過很好、覺得社交麻煩又累人

快訊

圖為星座示意圖。圖/AI生成
圖為星座示意圖。圖/AI生成

有些人認為朋友不需要多，自己一個人也可以很好，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「有夠邊緣」！？

第三名：摩羯座

摩羯座總是習慣別人來找他們說話，因為他們不喜歡社交，同時也很低調，喜歡享受一個人的時光，因此有種讓人覺得他們很難相處的感覺。

第二名：天蠍座

天蠍座就是只做自己，不管別人，他們是有話直說的性格，較少顧及到旁人的感受，久而久之就會得罪太多人，因此很難交到好朋友。

第一名：水瓶座

水瓶座總是有許多旁人無法理解的想法，而且他們又很固執，很難聽的下去別人給的建議，因此就會與人發生衝突，最後只能活在自己的世界。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 社交
