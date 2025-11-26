聽新聞
0:00 / 0:00
超級綠茶！三星座女孩「最會裝無辜」惹人憐愛…卻笑裡藏刀？
人不可貌相，有些人的真面目可能要長久相處才能看出破綻，讓我們一起來看看「哪些星座」的女孩「最會裝無辜」！？
第三名：天蠍座
天蠍座可是笑裡藏刀的高手，不管是要她們扮演什麼樣的臉，她們都能夠發揮的讓人以為是真的，等到時機到了，她們才會露出本性。
第二名：巨蟹座
巨蟹座本身是非常沒有安全感的，如果她們在你面前裝無辜，代表你在她們心中有一定的分量，想把內心所有的委屈都在你面前表現出來。
第一名：雙魚座
雙魚座的女生喜歡偽裝自己，她們總是看起來很無辜又溫柔，但這是她們的保護色，她們想要給人一種好相處的形象，同時也想要別人放下心防與她們相處。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言