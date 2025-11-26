超級綠茶！三星座女孩「最會裝無辜」惹人憐愛…卻笑裡藏刀？

人不可貌相，有些人的真面目可能要長久相處才能看出破綻，讓我們一起來看看「哪些星座」的女孩「最會裝無辜」！？

第三名：天蠍座

天蠍座可是笑裡藏刀的高手，不管是要她們扮演什麼樣的臉，她們都能夠發揮的讓人以為是真的，等到時機到了，她們才會露出本性。

第二名：巨蟹座

巨蟹座本身是非常沒有安全感的，如果她們在你面前裝無辜，代表你在她們心中有一定的分量，想把內心所有的委屈都在你面前表現出來。

第一名：雙魚座

雙魚座的女生喜歡偽裝自己，她們總是看起來很無辜又溫柔，但這是她們的保護色，她們想要給人一種好相處的形象，同時也想要別人放下心防與她們相處。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

