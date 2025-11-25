這人值得幫！三星座有恩必報…獅子重義氣、他恩仇都「加倍奉還」
有恩報恩是很重要的，有些人就是懂得感恩，讓我們一起來看看「哪些星座」就是「最懂得感恩」！？
第三名：摩羯座
摩羯座低調內斂，很多事情都不太會說出來，總是會默默付出，但在曾經幫助過他們的恩人上，雖然不見得會說好聽話，但絕對是知恩圖報，付出最多的。
第二名：獅子座
獅子座非常講義氣，只要親朋好友有難，必定拔刀相助，不求回報，而對於恩人更是絕對會好好回報，這份恩情會一直記在他們內心裡，不會忘記。
第一名：天蠍座
天蠍座的個性是很直接的，不是有恩報恩，就是有仇報仇，如果你幫助過天蠍座，他們一定會記得一輩子且加以為回報，但如果你得罪天蠍座，他們絕對加倍奉還。
